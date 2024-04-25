Займут делом: за три года число работающих граждан вырастет на 1,5 млн

Число занятых в экономике граждан в ближайшую трехлетку вырастет на 1,4 млн, до 73,3 млн человек. Это следует из прогноза Минтруда, с которым ознакомились «Известия». Основную причину тому власти видят в прибавке населения трудоспособного возраста — она произойдет благодаря ожидаемому выходу страны из демографической ямы. Потребность в кадрах заметно увеличили структурная перестройка экономики страны и импортозамещение, считают во ВНИИ труда. При этом власти проблему осознают: решить ее призван запуск новых нацпроектов «Кадры» и «Производительность труда» — их в недавнем послании Федеральному собранию анонсировал президент. Сколько новой рабочей силы требуют ожидаемые темпы роста ВВП выше 2% в год — в материале «Известий».
На сколько вырастет число занятых в РФ
По итогам 2023 года число занятых в экономике (без учета военнослужащих) составило 71,9 млн человек. К 2026-му оно вырастет до 73,3 млн, следует из прогноза Минтруда.
Исходя из документа, изменения произойдут, поскольку увеличится численность россиян в трудоспособном возрасте (с 81,7 млн человек по итогам 2023 года до 83,2 млн к 2026-му). То есть страна выбирается из демографической ямы, и на рынок труда будет выходить более многочисленное поколение.
Структурная перестройка экономики и развитие импортозамещения увеличили потребность в кадрах, заявили «Известиям» во ВНИИ труда Минтруда.
— Приоритет — максимальное вовлечение наших граждан в занятость. Эта работа ведется успешно: по итогам года она возросла по всем возрастным группам, — отметили там.
Кроме того, сейчас акцент делается на повышении производительности труда. Также последовательно повышается прозрачность процедур, связанных с трудовой миграцией, и распространяется механизм организованного набора — когда осуществляется наем людей под конкретные потребности предприятий, подытожили во ВНИИ труда.
Проблемой дефицита рабочих рук озабочены на самом высоком уровне. В феврале в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Кадры». Он призван справиться с нехваткой специалистов в стране за счет того, что молодые люди будут получать актуальные навыки в рамках образовательных программ.
Для этого школы и вузы должны работать в связке, привлекая работодателей. Те будут приглашать школьников и знакомить их с разными специальностями. Кроме того, в стране уже действует нацпроект «Производительность труда», который призван повышать эффективность рабочих мест.
Наконец, глава государства объявил и о запуске новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО «Время героев». С 1 марта они могут подать заявление для регистрации в первом учебном потоке. Наставниками станут главы регионов, руководители предприятий, министры, уточнил президент.
На динамику может положительно сказаться и приток трудовых мигрантов, считает старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок. По его словам, это вполне возможно, поскольку зарплаты в России растут быстрыми темпами. В то же время ослабление рубля будет действовать в обратном направлении и отталкивать работников из-за рубежа, полагает он.
Как решать проблему дефицита кадров в стране
При этом увеличение числа занятых в экономике на 1,5 млн человек может оказаться недостаточным, опасаются эксперты. По итогам прошлого года в России не хватало 4,8 млн работников, оценивали в РАН.
В начале 2024-го безработица в стране находится на рекордно низком уровне в 2,8%. На рынке труда — дефицит кадров. По данным ЦБ, к началу апреля доля предприятий, столкнувшихся с нехваткой рабочих рук, достигла 70% (в июле 2023-го этот показатель составлял 56%).
Именно нехватку рабочей силы глава ЦБ Эльвира Набиуллина называет главной проблемой нашей экономики. Аналогичного мнения придерживается и глава Минэка Максим Решетников. По его словам, дефицит кадров выступает основным внутренним риском. При этом в соответствии с обновленным в апреле макропрогнозом Минэк ожидает, что среднегодовой уровень безработицы в России составит 3% в 2024—2027 годах.
Ежегодного прироста рабочей силы в несколько процентов недостаточно, чтобы компенсировать ее нехватку в сегменте массового персонала — это самая дефицитная сегодня категория рынка труда, отметила операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.
При этом, по прогнозу Минэка, ВВП России будет расти темпами выше 2% в ближайшие годы (в 2024-м — на 2,8%, в 2025-м и 2026-м — по 2,3%). То есть экономика предполагает большие возможности дальнейшего увеличения числа рабочих мест в самых разнообразных отраслях, сказала заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.
— Потребность в массовом персонале год от года растет в развивающихся отраслях: ритейле, электронной коммерции, строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. При этом на производствах востребованы люди с определенной квалификацией, поэтому обучение работников становится одной из важных задач развития отрасли, — отметила Лусине Абгарян.
Чтобы решить проблему дефицита кадров, требуется активно повышать привлекательность рабочих специальностей среди населения, считает эксперт.
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова уверена, что справиться с нехваткой рабочих рук можно за счет внутренних механизмов. К ним относится повышение производительности труда через автоматизацию процессов, их оптимизацию и внедрение новых технологий, в том числе информационных.
Для этого нужны инвестиции в образование — не только в развитие наиболее востребованных профессий, но и в повышение квалификации имеющихся работников, пояснила эксперт.