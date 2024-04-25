Займут делом: за три года число работающих граждан вырастет на 1,5 млн

Число занятых в экономике граждан в ближайшую трехлетку вырастет на 1,4 млн, до 73,3 млн человек. Это следует из прогноза Минтруда, с которым ознакомились «Известия». Основную причину тому власти видят в прибавке населения трудоспособного возраста — она произойдет благодаря ожидаемому выходу страны из демографической ямы. Потребность в кадрах заметно увеличили структурная перестройка экономики страны и импортозамещение, считают во ВНИИ труда. При этом власти проблему осознают: решить ее призван запуск новых нацпроектов «Кадры» и «Производительность труда» — их в недавнем послании Федеральному собранию анонсировал президент. Сколько новой рабочей силы требуют ожидаемые темпы роста ВВП выше 2% в год — в материале «Известий».