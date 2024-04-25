Выступление Владимира Путина на съезде РСПП. Главное

Об экономике России
ВВП России по итогам 2023 года прибавил 3,6%, а за январь-февраль 2024 года вырос в среднем на 6%.
В экономике России набрана хорошая, сильная динамика, это заметно и по рынку труда. В стране сейчас рекордно низкая безработица — менее 3%. Среднемесячная зарплата в реальном выражении в январе выросла на 8,5%.
В ближайшие годы России нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства.
ЦБ держит ключевую ставку из-за инфляции, иначе инфляция будет двузначной, как в Турции и ряде других стран. Угроза инфляции еще висит над нами, но тенденции положительные — в сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора.
О бизнесе
Нужно на более длительный срок зафиксировать обновленные налоговые условия с более справедливым распределением нагрузки.
Государство продолжит поддерживать бизнес, чтобы он работал на повышение благосостояния граждан.
Правительство РФ готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины — это станет началом масштабного этапа дебюрократизации. Вместо сотен и тысяч устаревших нормативных документов появится компактный перечень с понятными требованиями.
Донастройка налоговой системы должна стать одним из шагов для улучшения инвестклимата.
О приватизации и изъятии бизнеса
Речь о пересмотре приватизации сейчас не идет. Претензии к собственникам приватизированных активов неуместны, в свое время власти сами не проконтролировали этот процесс. Возврат в госсобственность ряда активов по инициативе правоохранителей не является пересмотром итогов приватизации.
Изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников, которые наносят ущерб безопасности государства.
О новых вызовах
Абсолютно все производить в России бессмысленно и не нужно, но иметь свои разработки по критическим важным технологиям необходимо. Россия должна нарастить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе.
России предстоит существенно повысить производительность труда, развить цифровые платформы модели управления и провести сквозную модернизацию промышленных мощностей на основе широкой автоматизации.
Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров и его нельзя покрыть за счет мигрантов. Нужны другие подходы для решения кадрового вопроса.
Об ответных санкциях
России не всегда выгодно действовать по принципу талиона, то есть симметрично отвечать на санкции. Нам выгодно действовать так, как лучше для экономики.
Об отсутствии аплодисментов на пункте о добросовестных инвесторах
Когда Владимир Путин говорил о защите прав добросовестных инвесторов, присутствующие в зале бизнесмены не аплодировали. Президент предположил, что зал воздержался от оваций, потому что, «несмотря на сегодняшние слова, действия правоохранительных органов продолжаются».