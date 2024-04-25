Выступление Владимира Путина на съезде РСПП. Главное

Речь о пересмотре приватизации сейчас не идет. Претензии к собственникам приватизированных активов неуместны, в свое время власти сами не проконтролировали этот процесс. Возврат в госсобственность ряда активов по инициативе правоохранителей не является пересмотром итогов приватизации.