Всемирный банк спрогнозировал рост цен на газ из-за войны на Ближнем Востоке

В материалах Всемирного банка отмечается, что Ближний Восток является важнейшим поставщиком газа, поскольку Ормузский пролив обеспечивает 20% мировой торговли сжиженного природного газа. При эскалации конфликта в регионе существует риск прекращения поставок газа, что, в свою очередь, приведет к росту цен на удобрения и продовольствие.
В целом, в условиях геополитической напряженности и продолжающихся конфликтов, в том числе между Россией и Украиной, поставки основных продуктов питания находятся под угрозой, говорится в отчете. Усиление атак на экспортные объекты Украины может привести к сокращению поставок зерна, а удары хуситов по судам в Красном море могут спровоцировать отказ еще большего количества судов следовать по этому маршруту.
Обострение геополитической напряженности уже оказывает давление на цены основных сырьевых товаров, отмечает Всемирный банк. Так, в начале апреля цена на нефть марки Brent достигла $91 за баррель, что на $34 выше среднего уровня 2015−2019 годов. Золото подорожало до максимума за всю историю. В начале апреля цена на золото превысила $2300 за унцию.
По прогнозам Всемирного банка, при отсутствии перебоев в поставках, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, в 2024 году цены на нефть марки Brent составят в среднем $84 за баррель, а затем снизятся в среднем до $79 в 2025 году. В случае обострения ситуации стоимость барреля нефти поднимется как минимум $92. Эксперты не исключают, что нефть может подорожать и до $100 за баррель.
Базовый прогноз всемирного Банка предполагает, что в 2024 году глобальные цены на продовольствие снизятся на 6%, в 2025 году — на 4%. Ожидается, что цены на удобрения в 2024 году упадут на 22%, в 2025 году — на 6%.