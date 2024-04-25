Всемирный банк спрогнозировал рост цен на газ из-за войны на Ближнем Востоке

По прогнозам Всемирного банка, при отсутствии перебоев в поставках, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, в 2024 году цены на нефть марки Brent составят в среднем $84 за баррель, а затем снизятся в среднем до $79 в 2025 году. В случае обострения ситуации стоимость барреля нефти поднимется как минимум $92. Эксперты не исключают, что нефть может подорожать и до $100 за баррель.