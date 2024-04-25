Власти допустили перенос сроков сдачи рыболовных судов под инвестквоты

Изначально срок строительства ограничивался пятью годами, работы могли быть продлены на год в случае наступления «чрезвычайных обстоятельств». В 2023 году после введения санкций правительство продлило максимальные сроки строительства рыболопромысловых судов на два года — до семи лет и одного дополнительного года. Кроме того, в марте 2024 года Минсельхоз выступил с предложением продлить с пяти до семи лет и сроки строительства краболовов. В пояснении к подготовленному министерством проекту постановления это объяснялось тем, что по 19 судам (это 47,5% от общего количества краболовов, которые строятся в рамках первого этапа реформы) есть отставания в сроках реализации проектов и в установленный пятилетний срок они не укладываются.