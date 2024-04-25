«[Джанибеков] открыл в одной из своих экспедиций эффект — откручивая гайки крепления груза на орбите, он обнаружил, что гайка без каких-либо внешних сил меняла на 180 градусов направление своего движения, потом пролетала следующие 40 сантиметров и снова меняла без признаков внешних сил направление своего движения. То есть, несмотря на этот охлаждающий импульс, экономика России продолжает в силу определенных свойств, в силу “инерции масс”, как вот с этой гайкой, чрезвычайным образом, выше, чем прогнозировал ЦБ, и, наверное, с неожиданностью для Центрального банка, демонстрировать по-прежнему отсутствие признаков охлаждения», — сказал Пьянов.