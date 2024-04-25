В Минпромторге сообщили, что «Ашан» останется в России

В то же время есть и такие организации, которые не выдерживают давление властей своих стран, сказал российский чиновник. «Там же тоже какая ситуация, там не хотят компании уходить, они не поддерживают политику своих правительств. <…> Не хотят уходить, подвергаются давлению, буллингу, угрозам. Они все равно продолжают работать и никуда не уходят», — рассказал Евтухов. «Честь и хвала и просто уважение к таким компаниям», — подчеркнул он.