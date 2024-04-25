В Марокко заявили, что туристический сектор обеспечивает 7% ВВП

После успешного 2019 года туризм в королевстве пережил в 2020—2021 годах серьезный кризис, вызванный пандемией коронавируса, однако с 2022 года отрасль вновь начала развиваться быстрыми темпами, указывают эксперты. Туризм, экспорт фосфатов и денежные переводы марокканцев, проживающих за границей, являются ключевыми источниками поступлений валюты в казну королевства.