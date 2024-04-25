Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

Напомним, что начиная с 16 октября 2023 года компании-экспортеры обязаны в течение 60 дней с момента получения средств зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты. После этого они в течение двух недель должны продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки.