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Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

Требование к компаниям-экспортерам об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год, до конца апреля 2025 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства.

Источник: Freepik

Как отметил один из собеседников, такое принципиальное решение уже согласовано и принято.

Ранее ожидалось, что требование президента об обязательной продаже валюты экспортерами, истекающее в апреле, может быть продлено до конца текущего года.

Источники не уточнили, будут ли изменены параметры и подробный перечень компаний из действующего указа.

Напомним, что начиная с 16 октября 2023 года компании-экспортеры обязаны в течение 60 дней с момента получения средств зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты. После этого они в течение двух недель должны продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки.

Предполагается, что при продлении меры нормативы продажи валютной выручки сохранятся.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».