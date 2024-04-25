Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

Как отметил один из собеседников, такое принципиальное решение уже согласовано и принято.
Ранее ожидалось, что требование президента об обязательной продаже валюты экспортерами, истекающее в апреле, может быть продлено до конца текущего года.
Источники не уточнили, будут ли изменены параметры и подробный перечень компаний из действующего указа.
Напомним, что начиная с 16 октября 2023 года компании-экспортеры обязаны в течение 60 дней с момента получения средств зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты. После этого они в течение двух недель должны продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки.
Предполагается, что при продлении меры нормативы продажи валютной выручки сохранятся.
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