Toyota в 2023 финансовом году произвела по всему миру рекордное количество машин

В 2023 финансовом году она продала по всему миру свыше 10,3 млн автомобилей, что также стало рекордом за все время существования корпорации. Объем реализации продукции возрос на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. Это было связано со стабильным спросом в США, странах Евросоюза и в самой Японии. В то же время объем продаж сократился в Китае, на крупнейшем автомобильном рынке.