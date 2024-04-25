Суд удовлетворил иск ФНС к одному из юрлиц IKEA на 12,9 млрд рублей

Указ президента России от 05.03.2022 № 95 (ред. от 08.04.2024) «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» запрещает движение капитала в пользу резидентов недружественных стран. Согласно ему, активы, которые хранились на российских счетах иностранных депозитариев, перевели на специальные счета С и заблокировали. С такого счета нельзя вывести деньги в общем порядке — только направить на уплату налогов или на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). Сейчас компании могут выводить дивиденды небольшими траншами с ограничением по сумме — не более 10 млн руб. в месяц по сумме обязательств.