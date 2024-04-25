Собянин: на майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной

Мэр Москвы ранее сообщил о начале летней навигации по Москве-реке. От Северного и Южного речных вокзалов, в частности, отчаливают круизные теплоходы, на которых можно отправиться в путешествие по российским регионам. Например, пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме.