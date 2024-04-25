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Собянин: на майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной

Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице станет бесплатной на майские праздники — 29, 30 апреля и 1, 9, 10 и 11 мая.

По его словам, мера коснется всех без исключения улиц.

При этом в своем Telegram-канале градоначальник уточнил, что 12 мая парковку нужно будет оплачивать только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.

«Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», — добавил Собянин.

Мэр Москвы ранее сообщил о начале летней навигации по Москве-реке. От Северного и Южного речных вокзалов, в частности, отчаливают круизные теплоходы, на которых можно отправиться в путешествие по российским регионам. Например, пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что на майские праздники в ряд регионов, в том числе в Москву, придет потепление. В ЦФО столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов тепла.