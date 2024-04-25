Силуанов заявил, что в России назрела «донастройка» налогов

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в феврале предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени «в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Тогда же президент попросил правительство и Госдуму в ближайшее время представить предложения по этому поводу. В тот же день Силуанов сообщил журналистам, что определенные предложения у правительства уже есть. «О чем говорил президент? О том, что необходимо сделать более справедливое налогообложение. Поэтому будем работать вместе с законодателями <…>. Будем работать и с бизнесом», — говорил министр.