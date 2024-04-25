Шкалу НДФЛ могут расширить, спрогнозировало АКРА

Глава государства в послании Федеральному собранию выступил с инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями. Позднее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что общество воспримет прогрессию нормально и в целом к этому готово. А в ходе встречи с кандидатами в президенты сказал, что ожидает серьезных дискуссий в парламенте, но все же нужно аккуратно внести изменения в налоговую систему, чтобы она была справедливой и стабильной на протяжении как минимум шести лет.