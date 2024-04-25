Шкалу НДФЛ могут расширить, спрогнозировало АКРА

«В 2025 году произойдет увеличение прогрессии в налоговой системе России: скорее всего, возрастет налоговая нагрузка на относительно более обеспеченных граждан», — говорится в документе. Авторы указывают, что об этом в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года говорил президент РФ Владимир Путин. При этом они подчеркивают, что параметры налоговой реформы обсуждаются, окончательных решений еще не принято.
«Влияние заявленного в 2024 году изменения налоговой системы на шкалу НДФЛ может выразиться в ее удлинении до трех-пяти ступеней со средним шагом 2−3 п. п.», — полагают аналитики АКРА.
Они проанализировали параметры шкалы НДФЛ в разных станах и пришли к выводу, что в странах с прогрессивной шкалой, где ставка налога зависит от величины полученного дохода, чаще всего действует пятиступенчатая шкала. При этом средний шаг шкал составляет 5 процентных пунктов.
Плоская шкала подоходного налогообложения в настоящий момент существует примерно в тридцати странах мира. В России подобный налоговый режим существовал с 2001 по 2020 год с универсальной ставкой на уровне 13%. Возврат к прогрессии начался в 2021 году с повышения ставки налога до 15% для налогоплательщиков с ежегодным доходом, превышающим 5 миллионов рублей. Таким образом на российской шкале сейчас существуют две ступени.
«Даже после реформы налогообложения шкала НДФЛ в России, вероятнее всего, будет не самой обычной. В мировом контексте она все равно будет тяготеть к более плоской части спектра налоговых систем — разброс ставок от максимальной к минимальной, согласно публично обсуждавшимся вариантам, составит менее 10 п. п. Этим объясняется как относительно малое ожидаемое число ступеней на новой шкале, так и их относительно малый шаг», — говорится в документе.
При этом аналитики предупреждают, что в системах налогообложения, дифференцированных по уровню дохода, могут усиливаться стимулы для налоговой оптимизации.
Глава государства в послании Федеральному собранию выступил с инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями. Позднее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что общество воспримет прогрессию нормально и в целом к этому готово. А в ходе встречи с кандидатами в президенты сказал, что ожидает серьезных дискуссий в парламенте, но все же нужно аккуратно внести изменения в налоговую систему, чтобы она была справедливой и стабильной на протяжении как минимум шести лет.