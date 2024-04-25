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Шкалу НДФЛ могут расширить, спрогнозировало АКРА

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Шкала НДФЛ в рамках готовящейся налоговой реформы в России может быть расширена до 3−5 ступеней со средним шагом по ставке в 2−3 процентных пункта, говорится в исследовании АКРА «Увеличение прогрессии в налоговой системе РФ».

Источник: РИА "Новости"

«В 2025 году произойдет увеличение прогрессии в налоговой системе России: скорее всего, возрастет налоговая нагрузка на относительно более обеспеченных граждан», — говорится в документе. Авторы указывают, что об этом в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года говорил президент РФ Владимир Путин. При этом они подчеркивают, что параметры налоговой реформы обсуждаются, окончательных решений еще не принято.

«Влияние заявленного в 2024 году изменения налоговой системы на шкалу НДФЛ может выразиться в ее удлинении до трех-пяти ступеней со средним шагом 2−3 п. п.», — полагают аналитики АКРА.

Они проанализировали параметры шкалы НДФЛ в разных станах и пришли к выводу, что в странах с прогрессивной шкалой, где ставка налога зависит от величины полученного дохода, чаще всего действует пятиступенчатая шкала. При этом средний шаг шкал составляет 5 процентных пунктов.

Плоская шкала подоходного налогообложения в настоящий момент существует примерно в тридцати странах мира. В России подобный налоговый режим существовал с 2001 по 2020 год с универсальной ставкой на уровне 13%. Возврат к прогрессии начался в 2021 году с повышения ставки налога до 15% для налогоплательщиков с ежегодным доходом, превышающим 5 миллионов рублей. Таким образом на российской шкале сейчас существуют две ступени.

«Даже после реформы налогообложения шкала НДФЛ в России, вероятнее всего, будет не самой обычной. В мировом контексте она все равно будет тяготеть к более плоской части спектра налоговых систем — разброс ставок от максимальной к минимальной, согласно публично обсуждавшимся вариантам, составит менее 10 п. п. Этим объясняется как относительно малое ожидаемое число ступеней на новой шкале, так и их относительно малый шаг», — говорится в документе.

При этом аналитики предупреждают, что в системах налогообложения, дифференцированных по уровню дохода, могут усиливаться стимулы для налоговой оптимизации.

Глава государства в послании Федеральному собранию выступил с инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями. Позднее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что общество воспримет прогрессию нормально и в целом к этому готово. А в ходе встречи с кандидатами в президенты сказал, что ожидает серьезных дискуссий в парламенте, но все же нужно аккуратно внести изменения в налоговую систему, чтобы она была справедливой и стабильной на протяжении как минимум шести лет.