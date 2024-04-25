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Раскрыто, как банки могут помешать пенсионеру взять «быстрый» кредит

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Отказать пенсионерам в выдаче «сиюминутного» кредита банки не могут, даже если сотрудник предполагает, что за этим стоят мошенники. Однако есть другие способы не допустить обмана, рассказала в интервью агентству «Прайм» руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Источник: Reuters

Она напомнила, что законодательного ограничения на выдачу таких кредитов нет, к тому же многие банки считают пенсионеров весьма выгодными заемщиками. «Но с 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников», — добавила она.

Пока есть два пути контроля выдачи таких кредитов — во-первых, повышать финансовую грамотность населения, раздавать рекламные материалы, проводить образовательные передачи по основным медиа-каналам. Пенсионеров следует предупреждать о риске попасться на удочку мошенников и лишиться всего, да еще и залезть в долги.

Во-вторых, необходима проверка со стороны банков — специалист должен звонить и уточнять, точно ли пенсионер хочет оформить кредит, если это вызывает подозрения. Некоторые банки уже проводят такие проверки относительно перевода средств, их следует распространить и на попытки оформления займов, заключила Солдатенкова.