Раскрыто, как банки могут помешать пенсионеру взять «быстрый» кредит

Она напомнила, что законодательного ограничения на выдачу таких кредитов нет, к тому же многие банки считают пенсионеров весьма выгодными заемщиками. «Но с 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников», — добавила она.