Путин заявил об укреплении позитивных тенденций в экономике РФ

Глава государства указал, что статистика первых месяцев этого года демонстрирует хорошие темпы роста ВВП России.
«Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции. По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%, и статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы», — сказал он.
Так, в январе он составлял 4,6% в годовом выражении, а в феврале 7,7%. В среднем за первые два месяца рост 6%, уточнил российский лидер. Растет также промышленное производство, оборот розничной торговли и среднемесячная зарплата, которая за январь выросла на 8,5%, добавил он.
По словам Путина, российское руководство видит все угрозы и отдает себе отчет в том, где они возникают. Однако, несмотря на это, Россия всё преодолеет, подчеркнул он.
Ранее, 23 апреля, председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что базовый вариант экономического прогноза в РФ предполагает рост ВВП в ближайшие три года в 2,3−2,4%. Он указал, что российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам и трансформируется исходя из собственных национальных задач.
Президент России в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что РФ в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира. Он напомнил, что на сегодняшний день страна уже является крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП и пятой в мире. Такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей и в целом граждан страны, отметил Путин.