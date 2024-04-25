Путин заявил об укреплении позитивных тенденций в экономике РФ

Президент России в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что РФ в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира. Он напомнил, что на сегодняшний день страна уже является крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП и пятой в мире. Такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей и в целом граждан страны, отметил Путин.