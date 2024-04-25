Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством

Он привел в пример приватизацию активов в 1990-е годы по согласованию только с регионом. «Факт остается фактом — правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой, а значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», — отметил президент.