Путин назвал условие, когда оправдано изъятие бизнеса государством

Возврат в государственную собственность ряда активов не является пересмотром итогов приватизации, изъятие предприятий происходит только при ущербе безопасности страны, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде РСПП.
«Речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — сказал он. По словам главы государства, изъятие бизнеса оправдано только в такой ситуации.
Для объяснения претензий собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки.
Он привел в пример приватизацию активов в 1990-е годы по согласованию только с регионом. «Факт остается фактом — правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой, а значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», — отметил президент.
С 2023 года Генпрокуратура обращалась в суды с требованием о возвращении в собственность государства крупных компаний. В частности, были удовлетворены иски в отношении Ивановского завода тяжелого станкостроения, заводов группы ЧЭМК и одного из крупнейших производителей формалина и метанола «Метафракс Кемикалс». В надзорном ведомстве объясняли свои требования незаконной приватизацией предприятий в 1990-е годы.
Акции группы «Рольф» и крупнейшего в России производителя макаронных изделий АО «Макфа» Генпрокуратура требовала конфисковать из-за «нарушения законодательства о противодействии коррупции».
В конце марта суд впервые изъял акции частных инвесторов Соликамского магниевого завода. В Минфине и Банке России выразили обеспокоенность на этот счет. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, этот фактор влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Она также пообещала подготовить законодательную базу для защиты миноритариев.