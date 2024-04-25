Приамурье первым показало, как будет выглядеть его павильон на ВЭФ

— На панелях расположены слова и фразы, отражающие в том числе различные достижения региона. Всего перечислено более 70 ассоциаций с Амурской областью. Среди них — газопереработка, соя, Албазинский острог, канатная дорога, транспортный коридор, космос, Амурэкспофорум, Триумфальная арка. После наступления темноты павильон будет подсвечиваться таким образом, что игра света и тени создадут определенный визуальный эффект, позволяя словам на панелях казаться осязаемыми и динамичными даже издалека, — рассказала Ольга Темченко.