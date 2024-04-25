Пенсионерам назвали простые способы сэкономить на оплате ЖКУ

Экономия в период дачного сезона. Пожилые люди, у которых на участках есть дома, могут сэкономить на квартплате в период дачного сезона, в том числе на майских праздниках. Размер квартплаты можно снизить, если человек не проживал в ней более пяти дней. Для этого делается перерасчет, а проживание за городом подтверждается документально, например, справкой от председателя СНТ.
Субсидия на оплату жилого помещения и ЖКУ положена пенсионерам, с расходами на указанные цели, превышающими максимально допустимую долю таких затрат в общем доходе семьи. Важно учитывать, что в ряде случаев в получении субсидии могут отказать. Это возможно при наличии у человека долга за ЖКУ. Но для отказа должен иметься вступивший в законную силу судебный акт о непогашенной задолженности, накопившейся за период не более трех лет.
Постоянно действующие льготы. Законодательство предусматривает для пенсионеров льготы, которые они могут получать на постоянной основе. К ним относится, компенсация платы за пользование жилым помещением и его содержание, за ЖКУ, за взносы на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. Компенсацию можно получить, если пенсионер является членом семьи погибшего при определенных обстоятельствах военнослужащего, сотрудника МВД России и иных госорганов.
Также есть компенсация в размере 50% от стоимости ЖКУ. На нее могут рассчитывать инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». Данная льгота полагается и членам семьи погибшего инвалида войны, участника ВОВ, ветерана боевых действий, которому выплачивали пенсию по потере кормильца.
Кроме того, пенсионерам-инвалидам первой и второй группы положена компенсация за уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Региональные льготы. Субъекты РФ вправе устанавливать свои льготы по оплате услуг ЖКХ. Так, в Москве пенсионерам, имеющим звание «Ветеран труда», «Ветеран военной службы», предоставляют скидку на оплату жилого помещения и ЖКУ в размере 50%. Аналогичная льгота положена пенсионерам-участниками обороны Москвы, а также лицам, пострадавшим и реабилитированным после политических репрессий и членам их семей.
В столице для одиноких пенсионеров и семей, в составе которых только пенсионеры, отменена плата за обращение с твердыми коммунальными отходами. При этом сумма льготы не может быть выше социальной нормы площади жилого помещения и нормативов накопления ТКО.
В Подмосковье ветеранам труда, военной службы и реабилитированным положена компенсация в размере 50% от стоимости ЖКУ. Неработающие одинокие пенсионеры вправе рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию в размере 100% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения. Также есть скидки на вывоз мусора в размере от 30 до 100% в зависимости от возраста человека.
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