Пенсионерам назвали простые способы сэкономить на оплате ЖКУ

Экономия в период дачного сезона. Пожилые люди, у которых на участках есть дома, могут сэкономить на квартплате в период дачного сезона, в том числе на майских праздниках. Размер квартплаты можно снизить, если человек не проживал в ней более пяти дней. Для этого делается перерасчет, а проживание за городом подтверждается документально, например, справкой от председателя СНТ.