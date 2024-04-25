Недобросовестные продавцы нашли способ продавать втридорога некачественный цемент

Изготовители некачественного цемента начали продавать свой товар в мешках под видом сухих строительных смесей, формируя у покупателей ложное ощущение, что они приобретают продукцию, заменяющую цемент и имеющую даже более высокие потребительские свойства, сообщают эксперты. Например, на мешке указывают «марка 400» (без слова «цемент»), «суперсмесь» и пр.
Эта продукция привлекает покупателей более низкой, по сравнению с качественными строительными смесями, ценой, и они не задумываются о возможных негативных последствиях. Между тем, использование цемента, не отвечающего требованиям стандартов, может привести к растрескиванию и обрушению конструкций, их химической и радиационной опасности.
«Призываем потребителей быть бдительными и приобретать продукцию добросовестных производителей, бренды которых широко известны на рынке», — советуют в «СОЮЗЦЕМЕНТЕ».
В марте нынешнего года начался эксперимент по маркировке упаковок качественного цемента и сухих строительных смесей. Это, однако, пока на рынок не оказало большого влияния, отмечают в союзе.
Прежде всего потому, что такая маркировка пока — добровольная. Кроме того, помимо так называемых потребительских упаковок цемента в 5−50 кг, существуют упаковки «биг-бэг», вмещающие по 1−2 тонны цементы, часть цемента перевозится навалом — цементовозами или в вагонах-хопперах. Ничто не мешает нечестным продавцам приобретать такой цемент и расфасовывать его в упаковки с фальшивыми надписями. На долю цемента в потребительской таре (мешки до 50 кг) в 2014—2021 годах приходилось лишь 12−13% общего объема производства этого строительного материала, подсчитали в союзе. Тогда как более 85% цемента продается как раз навалом.
Поэтому введение маркировки повлияет положительно на качество товара на рынке, но лишь на небольшую его часть. Возможно, в следующем году, после окончания эксперимента, будет введена обязательная маркировка цемента и сухих смесей.
Однако в любом случае, считают в «СОЮЗЦЕМЕНТЕ», необходимо вернуть госконтроль и надзор за оборотом цемента, упраздненный в рамках «регуляторной гильотины» (ранее его проводил Росстандарт). Добросовестные производители — это крупные компании, заинтересованные в обелении рынка, для них наличие госконтроля не становится излишней нагрузкой на бизнес, отмечают эксперты. Возврат госконтроля позволил бы надзорным органам не только следить за маркировкой и изымать немаркированную продукцию и продукцию с некорректными кодами (предполагается, что в случае признания эксперимента с маркировкой успешным и введения обязательной маркировки этим займется Роспотребнадзор), но и брать пробы цемента и браковать и изымать с рынка некачественную продукцию.
За 2,5 года после упразднения госконтроля доля фальсифицированного и некачественного цемента на рынке, по оценке «СОЮЗЦЕМЕНТА», увеличилась более чем в три раза и составила в 2022 году 21,3% от общего объема его потребления в Российской Федерации.
Сейчас, указывают в союзе, госорганами рассматривается возможность установления контроля и надзора за оборотом цемента сроком на три года. Обсуждаемые планы по возвращению госконтроля и пугают недобросовестных торговцев, которые меняют надписи на упаковке, чтобы уйти от проверок.