Недобросовестные продавцы нашли способ продавать втридорога некачественный цемент

Прежде всего потому, что такая маркировка пока — добровольная. Кроме того, помимо так называемых потребительских упаковок цемента в 5−50 кг, существуют упаковки «биг-бэг», вмещающие по 1−2 тонны цементы, часть цемента перевозится навалом — цементовозами или в вагонах-хопперах. Ничто не мешает нечестным продавцам приобретать такой цемент и расфасовывать его в упаковки с фальшивыми надписями. На долю цемента в потребительской таре (мешки до 50 кг) в 2014—2021 годах приходилось лишь 12−13% общего объема производства этого строительного материала, подсчитали в союзе. Тогда как более 85% цемента продается как раз навалом.