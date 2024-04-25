На Украине более 90% компаний заявили о дефиците кадров

Верховная рада 11 апреля приняла закон об ужесточении правил мобилизации. В частности, он предполагает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины больше не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт. Закон подписан президентом Владимиром Зеленским и вступит в силу 18 мая. Еще на стадии обсуждения законопроекта представители украинских властей отмечали, что в него необходимо включить механизмы, которые «стимулировали бы» уехавших за границу мужчин мобилизационного возраста вставать на воинский учет или даже возвращаться в страну. В декабре прошлого года на этом фоне в украинских консульствах в странах ЕС стали образовываться огромные очереди из желающих успеть оформить документы по старым правилам. В последние дни в соцсетях появились видеозаписи потасовок в очередях, после чего, например, консульство в Варшаве прекратило обслуживание в порядке живой очереди и ввело электронную запись, а консульство Украины в Лондоне объявило об ограничениях для сограждан, желающих продлить загранпаспорт.