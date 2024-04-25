На Украине более 90% компаний заявили о дефиците кадров

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сегодня 74% украинских компаний испытывают дефицит необходимых специалистов, еще 17% представителей бизнеса на Украине сталкиваются с этой проблемой частично, это связано в том числе с мобилизацией в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейской бизнес-ассоциации.
Согласно приведенной статистике, лишь 7% опрошенных заявили, что не сталкиваются с дефицитом кадров. Ассоциация указывает, что еще осенью 2023 года доля сталкивающихся с нехваткой специалистов компаний составляла 55%.
По мнению экспертов, к такому состоянию рынка привели некоторые проблемы, среди которых мобилизация, отток квалифицированных кадров за рубеж, низкие зарплаты, усталость и выгорание работников.
Участники опроса среди вакансий, на которые труднее всего найти специалистов, назвали сотрудников со знанием английского языка, менеджеров среднего и высшего звена, IT-специалистов, инженеров и др.
Верховная рада 11 апреля приняла закон об ужесточении правил мобилизации. В частности, он предполагает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины больше не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт. Закон подписан президентом Владимиром Зеленским и вступит в силу 18 мая. Еще на стадии обсуждения законопроекта представители украинских властей отмечали, что в него необходимо включить механизмы, которые «стимулировали бы» уехавших за границу мужчин мобилизационного возраста вставать на воинский учет или даже возвращаться в страну. В декабре прошлого года на этом фоне в украинских консульствах в странах ЕС стали образовываться огромные очереди из желающих успеть оформить документы по старым правилам. В последние дни в соцсетях появились видеозаписи потасовок в очередях, после чего, например, консульство в Варшаве прекратило обслуживание в порядке живой очереди и ввело электронную запись, а консульство Украины в Лондоне объявило об ограничениях для сограждан, желающих продлить загранпаспорт.