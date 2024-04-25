МВФ пересмотрел траекторию динамики России в мировой экономике

Показатели, используемые МВФ для межстрановых сопоставлений ВВП, рассчитаны по паритету покупательной способности (ППС), который позволяет сопоставлять ВВП разных стран с поправкой на рыночные курсы валют. При таком подходе ВВП, изначально выраженный в национальных валютах, пересчитывается в «международные доллары» по условному курсу, который отражает соотношения объемов валют, необходимых для покупки одного и того же набора товаров и услуг. Например, если для покупки в США условной корзины товаров нужно $100, а для покупки той же корзины товаров в России нужно иметь 3300 ₽, то паритетный курс составляет 33 ₽ за доллар (именно такой курс рассчитал МВФ для России в 2023 году).