Минтруд заявил о равенстве полов, несмотря на разрыв в зарплатах

Показатель гендерного неравенства в зарплатах в России выше, чем в Европе, признавал в 2021 году министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, только 36,5% работающих женщин довольны своим окладом. По данным Росстата за 2021 год (наиболее актуальная информация по состоянию на сегодняшний день), зарплата женщин в России в среднем на 27,5% ниже, чем зарплата мужчин (48,59 тыс. против 67,1 тыс. руб.). Экспертные оценки допускают даже более высокую разницу: по информации НИУ ВШЭ, в среднем она превышает 37%, но в отдельных отраслях может достигать 70%.