Министр труда ответил на заявления о конце дешевого труда в России

«Я бы даже не сказал, что дешевый труд остался или не остался [в прошлом], но я бы сказал, что ценность трудовых ресурсов сегодня, для достижения общенациональных целей, она растет», — сказал Котяков РБК в кулуарах съезда РСПП. Речь не о «цене в рублях», хотя она тоже растет, а именно о ценности работника в экономике уточнил министр.