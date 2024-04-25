Как правильно взять заем онлайн и не попасть на мошенников

Во-первых, надо обратить внимание на источник и форму предложения о заключении договора займа. «Получая рассылку по электронной почте или через СМС-сообщения, которые содержат ссылку на сайт МФО или банка, необходимо убедиться в достоверности адреса сайта. Перейдя по полученной ссылке можно оказаться на фишинговом сайте, который специально создается злоумышленниками для завладения данными гражданина», — предупреждает юрист. Фишинговые сайты визуально похожи на веб-страницы банка или МФО (совпадает дизайн сайта, сведения, указанные на сайте и др.). Поэтому может возникнуть ложное впечатление о безопасности совершения сделки.