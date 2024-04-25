Как правильно взять заем онлайн и не попасть на мошенников

Для получения онлайн-займа достаточно заполнить анкету на сайте или в приложении микрофинансовой организации (МФО) или банка, клиентом которого вы являетесь, указав лишь паспортные данные и подписав договор простой электронной подписью — кодом из СМС.
Какие меры предосторожности следует соблюдать?
Во-первых, надо обратить внимание на источник и форму предложения о заключении договора займа. «Получая рассылку по электронной почте или через СМС-сообщения, которые содержат ссылку на сайт МФО или банка, необходимо убедиться в достоверности адреса сайта. Перейдя по полученной ссылке можно оказаться на фишинговом сайте, который специально создается злоумышленниками для завладения данными гражданина», — предупреждает юрист. Фишинговые сайты визуально похожи на веб-страницы банка или МФО (совпадает дизайн сайта, сведения, указанные на сайте и др.). Поэтому может возникнуть ложное впечатление о безопасности совершения сделки.
Однако ввод персональных данных и кодов из СМС на таком сайте может привести к тому, что третьи лица могут получить неправомерный доступ к аккаунту в банковских приложениях, то есть к вашим счетам и денежным средствам, и в последующем распорядиться ими по своему усмотрению.
Кроме того, по введенным данным злоумышленники могут оформить другой договор займа на имя жертвы, изменив лишь в заявке номер счета на свой, пояснил юрист.
Проверить достоверность ссылки и ее связь с банком или МФО можно на сайте Банка России.
Во-вторых, при выборе финансовой организации следует отдавать предпочтение надежным организациям, имеющим соответствующие лицензии (для банков) или организациям, внесенным в государственный реестр микрофинансовых организаций (для МФО).
Госреестр микрофинансовых организаций также есть в открытом доступе на сайте ЦБ. Так что, заемщик может самостоятельно проверить, не исключена ли МФО из этого реестра.
И наконец, чтобы исключить неправомерный доступ других лиц к данным, вход в личный кабинет, заполнять заявки на получение займа надо исключительно с личного устройства, избегая незащищенных сетей Wi-Fi", -заключил Кирилл Данилов.