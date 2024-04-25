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Как правильно взять заем онлайн и не попасть на мошенников

Дистанционный способ получения займов экономит время и пользуется большой популярностью. Однако потенциальным заемщикам следует проявлять осторожность, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом рассказал Финансам Mail. Ru адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Источник: РИА "Новости"

Для получения онлайн-займа достаточно заполнить анкету на сайте или в приложении микрофинансовой организации (МФО) или банка, клиентом которого вы являетесь, указав лишь паспортные данные и подписав договор простой электронной подписью — кодом из СМС.

Какие меры предосторожности следует соблюдать?

Во-первых, надо обратить внимание на источник и форму предложения о заключении договора займа. «Получая рассылку по электронной почте или через СМС-сообщения, которые содержат ссылку на сайт МФО или банка, необходимо убедиться в достоверности адреса сайта. Перейдя по полученной ссылке можно оказаться на фишинговом сайте, который специально создается злоумышленниками для завладения данными гражданина», — предупреждает юрист. Фишинговые сайты визуально похожи на веб-страницы банка или МФО (совпадает дизайн сайта, сведения, указанные на сайте и др.). Поэтому может возникнуть ложное впечатление о безопасности совершения сделки.

Однако ввод персональных данных и кодов из СМС на таком сайте может привести к тому, что третьи лица могут получить неправомерный доступ к аккаунту в банковских приложениях, то есть к вашим счетам и денежным средствам, и в последующем распорядиться ими по своему усмотрению.

Кроме того, по введенным данным злоумышленники могут оформить другой договор займа на имя жертвы, изменив лишь в заявке номер счета на свой, пояснил юрист.

Проверить достоверность ссылки и ее связь с банком или МФО можно на сайте Банка России.

Во-вторых, при выборе финансовой организации следует отдавать предпочтение надежным организациям, имеющим соответствующие лицензии (для банков) или организациям, внесенным в государственный реестр микрофинансовых организаций (для МФО).

Госреестр микрофинансовых организаций также есть в открытом доступе на сайте ЦБ. Так что, заемщик может самостоятельно проверить, не исключена ли МФО из этого реестра.

И наконец, чтобы исключить неправомерный доступ других лиц к данным, вход в личный кабинет, заполнять заявки на получение займа надо исключительно с личного устройства, избегая незащищенных сетей Wi-Fi", -заключил Кирилл Данилов.