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Как получить квартиру, если застройщик объявил себя банкротом

Cамое важное, что нужно знать, — даже если застройщик объявлен банкротом, то его дома все равно будут достроены Фондом защиты дольщиков. Но это возможно только при высокой степени готовности дома, рассказал Финансам Mail.ru Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм».

Источник: РИА "Новости"

«То есть, если дом или ЖК находится на стадии условного котлована, то самым вероятным видится расклад, при котором дольщику просто вернут деньги с эскроу-счета. Собственно, этот механизм и запускался, чтобы в случае проблем застройщика деньги можно было вернуть покупателю», — подчеркивает эксперт.

Да, рыночная стоимость квартир за несколько лет взлетела кое-где в 2, а то и в 3 раза, но это все равно лучше, чем пытаться получить копейки с распродажи имущества банкрота, полагает Кричевский.

По его словам, после введения системы эскроу-счетов и проектного финансирования количество банкротств в этой отрасли снизилось практически до нуля, потому что деньги на строительство выдаются банком.

Если договор проводится не по 214-ФЗ, то есть это не договор долевого участия, а договор об инвестициях, то это первый повод задуматься о том, что заходить в такую сделку не стоит.

«Там механизм получения квартиры или помещения будет значительно сложнее. И не факт, что здание будет достроено за счет государства, и пострадавшие получат то, за что они платили», — разъясняет экономист.

Если смотреть непосредственно по признакам банкротства или ненадежности, то первый момент, на который необходимо обращать внимание — это специфические договора. Второй кейс — это отсутствие движений на стройке, поскольку в интересах самого же застройщика побыстрее построить дом и раскрыть счета. Третий момент — перебои с работой офисов или колл-центров.

Но, как правило, сейчас все эти эпизоды относятся только к единичным маленьким компаниям, считает эксперт. Крупные девелоперы так работать просто не будут из-за слишком высоких рисков, в том числе для репутации.

Спустя пять лет после запуска проектного финансирования расклад, при котором банкротится застройщик, возводящий большой ЖК, видится Кричевскому крайне нереалистичным.
Поскольку ответственность там будет круговой — от девелопера до банка и людей, подписывавших расходные документы.

Поэтому самое плохое, что сейчас может произойти — это задержка в сдаче дома и выдаче ключей, если не брать качество строительства и отделки. Но это уже вопросы, которые должны задаваться непосредственно застройщику, в том числе в суде, подытожил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».