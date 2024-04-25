Как получить квартиру, если застройщик объявил себя банкротом

Если смотреть непосредственно по признакам банкротства или ненадежности, то первый момент, на который необходимо обращать внимание — это специфические договора. Второй кейс — это отсутствие движений на стройке, поскольку в интересах самого же застройщика побыстрее построить дом и раскрыть счета. Третий момент — перебои с работой офисов или колл-центров.