Как получить квартиру, если застройщик объявил себя банкротом

«То есть, если дом или ЖК находится на стадии условного котлована, то самым вероятным видится расклад, при котором дольщику просто вернут деньги с эскроу-счета. Собственно, этот механизм и запускался, чтобы в случае проблем застройщика деньги можно было вернуть покупателю», — подчеркивает эксперт.
Да, рыночная стоимость квартир за несколько лет взлетела кое-где в 2, а то и в 3 раза, но это все равно лучше, чем пытаться получить копейки с распродажи имущества банкрота, полагает Кричевский.
По его словам, после введения системы эскроу-счетов и проектного финансирования количество банкротств в этой отрасли снизилось практически до нуля, потому что деньги на строительство выдаются банком.
Если договор проводится не по 214-ФЗ, то есть это не договор долевого участия, а договор об инвестициях, то это первый повод задуматься о том, что заходить в такую сделку не стоит.
«Там механизм получения квартиры или помещения будет значительно сложнее. И не факт, что здание будет достроено за счет государства, и пострадавшие получат то, за что они платили», — разъясняет экономист.
Если смотреть непосредственно по признакам банкротства или ненадежности, то первый момент, на который необходимо обращать внимание — это специфические договора. Второй кейс — это отсутствие движений на стройке, поскольку в интересах самого же застройщика побыстрее построить дом и раскрыть счета. Третий момент — перебои с работой офисов или колл-центров.
Но, как правило, сейчас все эти эпизоды относятся только к единичным маленьким компаниям, считает эксперт. Крупные девелоперы так работать просто не будут из-за слишком высоких рисков, в том числе для репутации.
Спустя пять лет после запуска проектного финансирования расклад, при котором банкротится застройщик, возводящий большой ЖК, видится Кричевскому крайне нереалистичным.
Поскольку ответственность там будет круговой — от девелопера до банка и людей, подписывавших расходные документы.
Поэтому самое плохое, что сейчас может произойти — это задержка в сдаче дома и выдаче ключей, если не брать качество строительства и отделки. Но это уже вопросы, которые должны задаваться непосредственно застройщику, в том числе в суде, подытожил эксперт.
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