Источник: турецкие банки усилили контроль при открытии счетов россиянам

«Вы обязуетесь не снимать эту сумму в течение всей активности вашего счета. В ряде случаев есть ограничения по использованию мобильного приложения или в открытии счета в долларах или в лирах. То есть банковские операции вы проводите непосредственно в самом филиале банка, где вам открыли счет», — уточнил источник.