Источник: турецкие банки усилили контроль при открытии счетов россиянам

Корреспондент агентства обратился в банк в Анкаре с вопросами об условиях открытия банковского счета гражданам России.
«Мы сначала уведомляем наш головной офис о вашем запросе с соответствующими документами. Там идет процесс расследования вашего обращения, который занимает минимум три дня. Если нам поступает одобрение из головного офиса, то мы открываем счет», — сказал собеседник РИА Новости, просивший сохранить его имя в тайне.
По его словам, одно из главных условий для открытия банковского счета гражданину России — внесение неснимаемого депозита минимум в 10 000 долларов США.
«Вы обязуетесь не снимать эту сумму в течение всей активности вашего счета. В ряде случаев есть ограничения по использованию мобильного приложения или в открытии счета в долларах или в лирах. То есть банковские операции вы проводите непосредственно в самом филиале банка, где вам открыли счет», — уточнил источник.
На вопрос, бывают ли отказы в открытии счета, он ответил утвердительно.
«Да, такие случаи есть. Если есть несоответствия с условиями», — подчеркнул источник.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции. Кроме того, по данным некоторых пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов в госбанке «Зираат».
При этом источник РИА Новости в кредитной организации заявил, что гражданам России не отказывают в открытии счетов в госбанках, но надо выполнить некоторые условия.
Как заявил РИА Новости 22 апреля посол России в Турции Алексей Ерхов, сохраняется и проблема с денежными переводами между двумя странами. По его словам, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.