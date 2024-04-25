Инвесторы в ожидании дивидендных новостей из сталелитейного сектора

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуться к росту в рублевом сегменте и скорректироваться в долларовом, в целом оставаясь в достаточно узком диапазоне значений. В РФ полным ходом идет сезон квартальных отчетностей, а до открытия основных торгов Озон сообщил о росте выручки в 1-м квартале текущего года на 32% при чистом убытке 13,2 млрд руб (против прибыли 10,7 млрд руб годом ранее), а также скачке оборота товаров и услуг на 88%: компания продолжает активное развитие. По ходу сессии участники будут ждать в том числе финансовых результатов ММК и возможного объявления о годовых дивидендах: в этом сезоне дивидендная доходность сталелитейного сектора после паузы в выплатах достигает 10−11% — верхней границы по рынку. К торгам на Мосбирже в четверг также будут допущены акции МТС-Банка, книга заявок на которые была многократно переподписана.