Инвесторы в ожидании дивидендных новостей из сталелитейного сектора

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть немного растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед выходом предварительных данных по ВВП США за 1-й квартал разнонаправленны. Инвесторы в РФ и за рубежом также оценивают многочисленные квартальные отчетности.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно. Рублевый индикатор снизился на 0,3%, удержавшись выше краткосрочной поддержки 3415 пунктов, стабилизация ниже которой может открыть перспективы движения к 3340 пунктам. Долларовый РТС увеличился на 0,65%, воздержавшись от обновления годовых пиков в районе сопротивления 1180 пунктов и реагируя на динамику валютного рынка.
Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,30 ₽, 99 ₽ и 12,68 ₽ соответственно. Российская валюта перед завтрашним заседанием ЦБ РФ находится ниже важных краткосрочных значений 92,90 ₽ 99 ₽ и 12,80 ₽ с перспективой возможного ускорения её роста при преодолении уровней 91,75 ₽, 98,50 ₽ и 12,60 ₽ (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться вернуться к росту в рублевом сегменте и скорректироваться в долларовом, в целом оставаясь в достаточно узком диапазоне значений. В РФ полным ходом идет сезон квартальных отчетностей, а до открытия основных торгов Озон сообщил о росте выручки в 1-м квартале текущего года на 32% при чистом убытке 13,2 млрд руб (против прибыли 10,7 млрд руб годом ранее), а также скачке оборота товаров и услуг на 88%: компания продолжает активное развитие. По ходу сессии участники будут ждать в том числе финансовых результатов ММК и возможного объявления о годовых дивидендах: в этом сезоне дивидендная доходность сталелитейного сектора после паузы в выплатах достигает 10−11% — верхней границы по рынку. К торгам на Мосбирже в четверг также будут допущены акции МТС-Банка, книга заявок на которые была многократно переподписана.
События дня:
- экономический бюллетень ЕЦБ (11.00 мск)
- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- предварительный ВВП США в 1-м кв 2024 г (15.30 мск)
- торговый баланс США в марте (15.30 мск)
- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в марте (17.00 мск)
- собрания акционеров НоваБев Групп, Мосбиржи, банка «Санкт-Петербург» по дивидендам за 2023 г
- начало торгов акциями МТС-Банка на Мосбирже
- операционные результаты OKEY за 1-й кв 2024 г
- финансовые результаты ММК за 1-й кв 2024 г по МСФО
- финансовые результаты Самолета за 2023 г по МСФО
- советы директоров Займера, Европлана решат по дивидендам за 1-й кв 2024 г
- квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Merck&Co, AstraZeneca, Caterpillar, Intel, Honeywell, Starbucks, Barclays
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