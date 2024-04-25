Инвестиции между строк: ФАС предлагает резервировать их в долгосрочных индексах роста тарифов

В развитие механизма долгосрочных индексов роста платы за коммунальные ресурсы ФАС в подготовленном проекте постановления правительства предлагает резервирование в них фиксированной инвестиционной составляющей. Поясним, что теперь регионы могут устанавливать при согласовании с ФАС долгосрочные индексы на несколько лет вперед. В этих заданных рамках может предусматриваться превышение установленных по регионам предельных значений — такая возможность есть при необходимости реализации инвестиционных мероприятий в рамках инвестпрограммы или концессии.
Индексы устанавливаются в виде числовых значений на каждый год — как пояснил «Ъ» источник, знакомый с обсуждением документа, в случаях, например, резких скачков цен на топливо в каком-то году утвержденного индекса может не хватить на инвестиционные мероприятия, поскольку все «съедят» операционные расходы. В связи с этим предлагается перейти на расчет долгосрочных индексов через формулу, одной из частей которой будет инвестиционная составляющая — этот показатель уже не будет зависеть от изменения объемов операционных расходов. Зарезервированные таким образом средства будут носить целевой характер и направляться на инвестмероприятия. Также вводится процедура предварительного согласования с ФАС долгосрочных индексов перед заключением концессии. Но до их утверждения регион должен представить заключенное соглашение — в срок до 20 декабря, — иначе согласование будет аннулировано.
Как пояснили «Ъ» в ФАС, предложенные изменения будут гарантировать получение инвестором средств на реализацию концессий или инвестпрограмм — для контроля за целевым использованием вложений предусмотрен их мониторинг. Также сохраняются все инструменты «системы защиты граждан от существенных изменений платы за коммунальные услуги».
Как отмечает руководитель проекта направления «Городское хозяйство» Института экономики города Игорь Колесников, изменения должны повысить инвестиционную привлекательность ЖКХ, поскольку появляется возможность планировать деятельность на долгосрочный период. Замдиректора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Олег Москвитин подчеркивает, что в дальнейшем необходим тщательный контроль за выполнением инвестиционных мероприятий — если по объективной причине их финансирование оказалось меньше планового, то должны быть выполнены дополнительные мероприятия на оставшиеся суммы.
Возможность предварительного согласования долгосрочных индексов сделает концессии более привлекательными, полагает Олег Москвитин, поскольку дает «возможность бизнесу и государству договориться о более приемлемых тарифах “на берегу”». При этом, добавляет он, ФАС «взвешенно подходит к вопросам согласования, учитывая тарифную нагрузку на потребителей». Сейчас, поясняет эксперт, при согласовании концессии тарифы определяются исходя из предусмотренных правительством пределов, а невозможность заранее получить решение ФАС о превышении таких лимитов — это риск непривлекательности проекта и растягивания инвестиционных мероприятий. В комитете «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ, впрочем, полагают, что установление обязательного срока заключения концессии, при нарушении которого согласование о превышении индекса утрачивает силу, несет риски потери гарантий возврата инвестиций в случае, если заключение соглашения затянулось даже на незначительный срок по объективным причинам.