Инвестиции между строк: ФАС предлагает резервировать их в долгосрочных индексах роста тарифов

Индексы устанавливаются в виде числовых значений на каждый год — как пояснил «Ъ» источник, знакомый с обсуждением документа, в случаях, например, резких скачков цен на топливо в каком-то году утвержденного индекса может не хватить на инвестиционные мероприятия, поскольку все «съедят» операционные расходы. В связи с этим предлагается перейти на расчет долгосрочных индексов через формулу, одной из частей которой будет инвестиционная составляющая — этот показатель уже не будет зависеть от изменения объемов операционных расходов. Зарезервированные таким образом средства будут носить целевой характер и направляться на инвестмероприятия. Также вводится процедура предварительного согласования с ФАС долгосрочных индексов перед заключением концессии. Но до их утверждения регион должен представить заключенное соглашение — в срок до 20 декабря, — иначе согласование будет аннулировано.