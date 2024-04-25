Импортеры российской нефти нарастили поставки в Великобританию

Выводы о лазейке Desmog сделал исходя из правительственных данных. В прошлом году импорт переработанной нефти из Индии, Китая и Турции составил £2,2 млрд, это соответствует рекордному показателю 2022 года. В 2021 году у этих стран было закуплено нефти на £434,2 млн. Как отмечает портал, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии и Китая и одним из крупнейших для Турции.
Прямой импорт нефти из РФ упал с £1,5 млрд в первом квартале 2022 года до нуля в 2023-м. Отмечается, что переработанная в другой стране российская нефть больше не считается произведенной в РФ. По оценке Global Witness, которая приводилась в феврале 2024-го, только в 2023 году Великобритания импортировала около 5,2 млн баррелей нефтепродуктов из российской сырой нефти. Связанное с РФ топливо использовалось в каждом 20-м авиарейсе в Великобритании.
Великобритания наряду с другими странами G7 запретила импорт российской нефти и нефтепродуктов и ввела на них потолок цен после ввода Россией войск на Украину.
О том, как страны G7 пытаются повлиять на морские перевозки российского топлива, — в материале «Ъ FM» «“Семерка” выводит нефть из тени».