Импортеры российской нефти нарастили поставки в Великобританию

Прямой импорт нефти из РФ упал с £1,5 млрд в первом квартале 2022 года до нуля в 2023-м. Отмечается, что переработанная в другой стране российская нефть больше не считается произведенной в РФ. По оценке Global Witness, которая приводилась в феврале 2024-го, только в 2023 году Великобритания импортировала около 5,2 млн баррелей нефтепродуктов из российской сырой нефти. Связанное с РФ топливо использовалось в каждом 20-м авиарейсе в Великобритании.