Граждане пристрастились к спонтанным покупкам

С начала 2024 года 35% россиян, опрошенных сервисом BNPL (buy now, pay later) «Долями» и Tinkoff Data, хотя бы раз в месяц совершали спонтанные покупки, каждую неделю — 18%. Последний раз на эту тему россиян подробно опрашивал ВЦИОМ в 2021 году: тогда 21% респондентов говорили, что незапланированно приобретают товары не из базового ежедневного набора раз в месяц, 7% — каждую неделю. Сравнивая два этих результата, можно сделать вывод, что за последние два года доля тех, кто совершает спонтанные покупки хотя бы один раз в месяц, выросла на 14 процентных пунктов (п. п), каждую неделю — на 11 п. п.