«Газпром» возглавил рейтинг самых привлекательных работодателей в РФ в 2024 году

Также аналитики выяснили самых привлекательных работодателей в России по отраслям. Так, в сфере автобизнеса рейтинг возглавил Haval, в сфере АПК — «Эконива», в сфере добычи и обработки — «Норникель», в сфере информации и связи — «Яндекс», в сфере здравоохранения — Bayer, в сфере гостеприимства — Hilton, в сфере машиностроения — Роскосмос, в сфере недвижимости и строительства — «Стройтранснефтегаз», в сфере розничной торговли — Ozon, в сфере транспорта и логистики — «Аэрофлот», в сфере товаров народного потребления (ТНП) — Samsung, в сфере ТЭК — «Газпром», в сфере финансовых услуг — Банк России.