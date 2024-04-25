«Газпром» возглавил рейтинг самых привлекательных работодателей в РФ в 2024 году

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. «Газпром», «Норникель», «Газпром нефть», Роскосмос и Росатом вошли в пятерку самых привлекательных работодателей в РФ в 2024 году. Об этом говорится в итогах ежегодного всероссийского исследования «Талантист», посвященного восприятию бренда работодателя, которое имеется в распоряжении ТАСС.
Организаторы проекта — стаффинговая компания ANCOR, президентская платформа «Россия — страна возможностей», исследовательский холдинг «Ромир». Исследование провели с января по март 2024 года.
Также аналитики выяснили самых привлекательных работодателей в России по отраслям. Так, в сфере автобизнеса рейтинг возглавил Haval, в сфере АПК — «Эконива», в сфере добычи и обработки — «Норникель», в сфере информации и связи — «Яндекс», в сфере здравоохранения — Bayer, в сфере гостеприимства — Hilton, в сфере машиностроения — Роскосмос, в сфере недвижимости и строительства — «Стройтранснефтегаз», в сфере розничной торговли — Ozon, в сфере транспорта и логистики — «Аэрофлот», в сфере товаров народного потребления (ТНП) — Samsung, в сфере ТЭК — «Газпром», в сфере финансовых услуг — Банк России.
Кроме того, в топ-5 самых важных критериев выбора работодателя на первом месте хорошая заработная плата (82%), затем в рейтинге — финансовая стабильность (74%), гарантии долгосрочной занятости (66%), приятная рабочая атмосфера (61%) и баланс между работой и личной жизнью (56%).
«Заметное изменение произошло в топ-5: баланс между работой и личной жизнью на 4% превысил показатель прошлого года и обогнал критерий интересной работы, который за год упал на 0,9%», — отмечается в исследовании.