ФНС объяснила, что делать, если подпись для подачи НДФЛ не сгенерировалась

«В случае невозможности сдачи декларации в срок до 2 мая из-за технических ограничений, налоговый орган не будет применять штрафные санкции в отношении таких налогоплательщиков», — заявили в ведомстве.
Как отметили в службе, если налогоплательщику необходимо подать декларацию, а электронная подпись еще не сгенерировалась, есть альтернативные способы.
«Это можно сделать в МФЦ или в налоговой инспекции лично, также можно направить по почте в адрес налогового органа, распечатав и подписав документ», — объяснили в ведомстве.
Кроме того, пользователи личного кабинета могут подписать налоговые документы квалифицированной электронной подписью, если она у них есть.
ФНС признала, что сейчас часть пользователей столкнулась с задержкой при генерации НЭП в личном кабинете налогоплательщика — физического лица. Это касается только тех пользователей, которые ранее не выпускали электронную подпись. Таких, по данным службы, только 0,5 процента от всех пользователей сервиса.
В ведомстве напомнили, что те, кто подают декларацию для получения налогового вычета, не ограничены сроком 2 мая и смогут это сделать в личном кабинете, когда работу по генерации НЭП восстановят в полном объеме.
«Разработчики функционала уже работают в этом направлении. ФНС России приносит извинения за возможные неудобства», — добавили в службе.
Обязанность подачи декларации по НДФЛ не касается большинства россиян, поскольку чаще всего подоходный налог уплачивается автоматически налоговыми агентами. Налогоплательщики должны это делать сами лишь в некоторых случаях: например, если они получили доход от продажи недвижимости, находившейся в их собственности меньше трех лет, либо дорогостоящие подарки от лиц, не являющихся родственниками, выигрыши в лотерею до 15 тысяч рублей и доходы от источников за рубежом. Полученные доходы обязаны также декларировать нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.