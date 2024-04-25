ФНС объяснила, что делать, если подпись для подачи НДФЛ не сгенерировалась

Обязанность подачи декларации по НДФЛ не касается большинства россиян, поскольку чаще всего подоходный налог уплачивается автоматически налоговыми агентами. Налогоплательщики должны это делать сами лишь в некоторых случаях: например, если они получили доход от продажи недвижимости, находившейся в их собственности меньше трех лет, либо дорогостоящие подарки от лиц, не являющихся родственниками, выигрыши в лотерею до 15 тысяч рублей и доходы от источников за рубежом. Полученные доходы обязаны также декларировать нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.