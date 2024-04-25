Fitch ожидает облигационного бума среди банков СНГ

Аналитики Fitch отмечают, что Банк развития Казахстана (БРК) стал первым банком СНГ+, вышедшим на международные рынки в этом году и выпустившим необеспеченные облигации на $0,7 млрд. В агентстве ожидают, что БРК еще не раз выйдет на облигационный рынок, учитывая, что его долг на сумму $1,7 млрд будет погашен в 2025—2027 годах. Другие казахстанские банки также могут обратиться к евробондам, учитывая постепенное увеличение индикатора долгосрочной ликвидности (то есть соотношения кредитов и депозитов) в банковском секторе Казахстана. На конец 2023 года это соотношение увеличилось до 83% (в конце 2021 года оно составляло 72%), и перспективы роста кредитования высоки. Однако ликвидность в целом остается высокой, и потребности сектора в рефинансировании за счет иностранных средств ограничены, пишут аналитики.