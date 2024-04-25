Экспорт российской рыбы за 2023 год расширили на 18 стран

«В этом году нам надо сделать $5,6 млрд — экспорт. Основной наш рынок, понятно, азиатский — Китай, Япония, Южная Корея, Нидерланды, Нигерия — африканский рынок тоже стал для нас одним из пяти самых крупных. Сейчас активно развиваются поставки и в другие страны — и в африканские и в латиноамериканские. В 2023 году порядка 18 стран прибавилось к географии нашего экспорта», — сказал Шестаков.