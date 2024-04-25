Докопаться до истины

Никита Чаплин: Прежде всего отмечу, что в 2024 году законодательно не предусмотрены новые штрафы, однако давайте обсудим существующие. Прежде всего нарушения, связанные с использованием земельных участков: использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, захламление участков и разведение опасных растений. В Московской области за такие нарушения предусмотрены штрафы в виде предупреждений или административных штрафов для граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей. За самозахват земельных участков предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, штраф может достигать от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, запрещено строительство незаконных построек на дачных участках. Физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей, а должностным лицам — до 1 миллиона рублей. Возвести огромную 4-этажную дачу около забора соседа также невозможно. Согласно нормам, существуют четкие правила этажности и расстояний при возведении домов и других строений на даче. В соответствии с установленными нормативами, минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка составляет 3 метра, до постройки, где содержится скот, и до высокорослых деревьев — 4 метра, а постройки допускаются не выше трех этажей. В случае нарушения суд может обязать устранить нарушения, то есть снести постройку. За мытье машины за забором также грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Запрещено сжигать мусор и листву ближе, чем на 15 метров от построек, будь то свои или соседские. Если огонь разводится в закрытой емкости, например, металлической бочке, то допустимое расстояние до любого строения составляет 7,5 метра. Мангал можно устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от любых построек.