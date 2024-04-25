Докопаться до истины

Никита Юрьевич, будет ли востребована социальная дачная газификация?
Никита Чаплин: В России более 15 млн садоводов, и многие из них живут на даче круглогодично. Газификация была, есть и будет — востребованным атрибутом дачной жизни. И здорово, что законодательство подстраивается в этом плане под запросы садоводов.
Что конкретно нужно будет сделать дачнику, чтобы подвести газ? Должна быть какая-то коллективная заявка от СНТ или достаточно индивидуального решения? Куда обращаться?
Никита Чаплин: Подать заявку на подключение можно через Госуслуги, портал единого оператора газификации, на сайте газораспределительной организации или через офис данной организации. Заявку на газификацию может подать собственник участка или уполномоченное лицо от СНТ. Информацию о расположении садоводческих зон на территории населенных пунктов можно получить на региональных порталах.
Какие изменения приняты по переходу энергосетей СНТ к энергосетевым компаниям? Что это дает дачникам?
Никита Чаплин: Садоводы смогут подавать заявки на прямые договоры на поставку электроэнергии по новым правилам. Теперь для подключения к электросетям необходимо оформить заявку в энергосбытовую компанию, которая осуществляет доставку энергии на дачи.
В России более 15 миллионов садоводов, и многие из них живут на даче круглогодично. Как подвести газ? Подать заявку на подключение через Госуслуги.
Ранее эту процедуру можно было выполнить только через электросетевую организацию, которая владела вышками и проводами. Однако такой подход создавал некоторые трудности, так как сначала требовалось установить, кому принадлежат сети — могли быть и СНТ, и государственной, и частной организации.
Теперь процесс определения места подачи заявки для перехода на прямые поставки электричества станет проще. Если СНТ уже провело общее собрание и передало свои сети централизованной организации, дачник может подать заявку на прямой договор в личном кабинете на сайте энергосбытовой компании, в ее центре обслуживания клиентов или отправить заявку по почте. Такая услуга также доступна на портале госуслуг.
Поставщик электроэнергии создаст личный кабинет на своем сайте или в мобильном приложении в течение 15 дней, где будет размещен проект договора. Данные для доступа в личный кабинет будут направлены на телефон или электронную почту заявителя. Если у заявителя возникнут какие-либо претензии, он сможет отправить протокол разногласий. В течение 30 дней должен быть произведен запуск счетчика, находящегося на участке. Взаимодействие по этому вопросу будет осуществляться между компаниями, однако владелец обязан убедиться, что счетчик исправен, прошел поверку и соответствует классу точности 2,0 и выше. Заявитель не будет платить за допуск прибора учета в эксплуатацию, однако сам процесс подключения является платным.
В долгосрочной перспективе это будет дешевле. Многие СНТ передали свои электрические сети сетевым организациям, чтобы снизить потери в сети, включая воровство электроэнергии. Таким образом, в плату дачника, заключившего прямой договор, не входят потери сетей и долги соседей, которые в СНТ могли перераспределять между садоводами. Поставщик электроэнергии обязан привести электричество до границы участка, а дальнейшая ответственность лежит на его владельце.
Во время пандемии интерес к загородной жизни возрос в разы. А сейчас как: люди вернулись в города или многие так и остались жить на дачах, превратив их за эти годы в капитальные строения?
Никита Чаплин: Во время пандемии интерес к загородной жизни набрал обороты, притягивая своей привлекательностью людей из городов. Сейчас ситуация слегка изменилась: некоторые вернулись в города. Но все больше людей осознают преимущества жизни в загородных усадьбах: возможность выращивания овощей и фруктов, пространство для отдыха на свежем воздухе, а также более спокойные и безопасные условия для детей.
За последние годы многие поняли, что дача не является лишь летним временным пристанищем, а может стать постоянным местом жительства. Именно поэтому многие начали серьезно вкладываться в развитие своих участков, превращая их в полноценные жилые дома. Многие дачники проводили капитальные ремонты, добавляли модернизированные коммуникации, расширяли площадь жилища, усиливали безопасность и оснащали свои участки современными удобствами.
Пандемия стимулировала людей задуматься о значимости комфорта и безопасности в своей жизни. Большое число работодателей позволяет работать удаленно, что также способствовало стремлению остаться в загородном раю. Даже после постепенного излечения общества от коронавируса люди выработали новые предпочтения и ценности, которые открывают для них двери в загородную жизнь.
Прописка на даче получила широкое распространение?
Никита Чаплин: Да, как уже и отметил выше, — загородная жизнь набирает обороты. И многие семьи обосновались на дачах, поэтому прописка стала очень востребована.
Много ли в России брошенных участков в СНТ?
Никита Чаплин: В Московской области количество заброшенных участков достигает около 10 тысяч. А на всей территории страны доля брошенных площадей в садоводческих товариществах составляет от 10% до 15%, и в некоторых случаях эта цифра достигает половины от всех участков.
Когда участок на длительный период остается без внимания и никто не заботится о нем, это, конечно же, не остается незамеченным руководством садоводческого товарищества. Однако СНТ не имеет полномочий для перераспределения таких заброшенных земельных участков. Вместо этого руководство может обратиться в орган местного самоуправления, предоставив всю имеющуюся информацию об этих территориях. Затем решение о дальнейшей судьбе участка принимает муниципалитет. Действительно, земля может перейти в муниципальную собственность, однако это возможно лишь в случае, если владелец умер, наследователей не было, и никто не предъявлял прав на участок.
Аккуратнее с огнем для шашлыка. Расстояние от построек должно быть не менее 5 метров.
Заброшенные земельные площади, в том числе участки с домами, могут быть выставлены на торгах муниципалитетом. Однако покупка такого участка с домом возможна и без проведения аукциона. Это может быть осуществлено в случае, если земельный участок изначально предназначен для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, и граждане получили его для таких целей. Если же владелец участка жив и активен, то просто так изъять его не получится. В таких случаях органы местного самоуправления обычно не вмешиваются.
Если в садоводческом товариществе земельные участки еще не были приватизированы и они оказались заброшенными, то такие участки могут быть перераспределены между членами товарищества. Однако для этого необходимо самому стать членом товарищества и обладать своей земельной площадью.
Можно ли наследникам восстановить свои права на когда-то полученные их родственниками участки? Должны ли наследники заплатить все не внесенные за участок взносы?
Никита Чаплин: Если участок когда-то был отведен садоводу, то садовое товарищество не может претендовать на него (а также передать его кому-то из садоводов). Даже если садовод не использует участок, не оплачивает взносы или вообще умер, данный участок имеет своего собственника (правообладателя).
Если наследник получил участок в наследство, но право собственности не оформил, то от уплаты взносов его это не освобождает. Если есть задолженность, то суд уточняет адрес регистрации ответчика, выясняется, что он умер, делает запрос в нотариальную палату, открывалось ли наследственное дело. Если открывалось — запрашиваются материалы (чтоб узнать, кто наследник). Далее взыскивается с наследника, как с любого другого должника.
Может ли СНТ передать брошенный участок соседям? Если может, то на каких основаниях?
Никита Чаплин: Согласно Гражданскому кодексу РФ, если гражданин или юрлицо не являются собственниками имущества, но ухаживают и владеют им как своим собственным имуществом в течение 15 лет, то есть возможность приобрести на такую недвижимость право собственности в силу приобретательной давности. Необходимо подать в суд заявление с предоставлением доказательств того, что вы ухаживали за этим участком. В случае положительного решения, можно обращаться в Росреестр, чтобы зарегистрировать право собственности.
Скажите, а огороднические товарищества еще сохраняются, или они уже все стали садоводческими, так как просто сажать картошку уже никто не хочет, людям важно, чтобы на даче были все условия для проживания?
Никита Чаплин: Огороднические товарищества — это те земельные участки, которые даны в аренду на срок и на них нельзя строить ЖС. Такая форма существует и существовала, и пока ее не прекратили.
С борщевиком как будем бороться на дачах? Реально могут оштрафовать за это растение на участке?
Никита Чаплин: Бороться с борщевиком лучше руками специалистов. Борщевик является особо токсичным, самостоятельно лучше не предпринимать мер, но его присутствие нельзя игнорировать. Штрафы за наличие этого вредного растения на участке могут достигать до 5 тыс. руб. для владельца дачи и до 50 тыс. руб. для председателя СНТ.
Давайте напомним основные правила поведения, уборки на даче, разведения огня для традиционных шашлыков, чтобы и себе, и соседям отдых не испортить.
Никита Чаплин: Первое правило — соблюдайте тишину с 22.00 до 8.00. Не включайте музыку, не кричите и не проводите шумные работы. Второе — разводить животных на даче можно только для собственных нужд и строго с соблюдением всех санитарных норм и правил, чтобы не было неприятных запахов и шума. И да, курица не должна через забор бегать к соседу. Третье — деревья. Если ваше дерево разрослось и затеняет участок соседа, лучше поговорить с соседом и уточнить, доставляет ли это неудобства, и устранить недочеты (обрезать ветки, например). Четвертое — аккуратнее с огнем для шашлыка. Расстояние от построек должно быть не менее 5 метров. И главное правило — чистота. Не мойте машину за территорией своего участка, не выбрасывайте мусор в неположенном месте. Уважайте окружающих, и тогда у вас не будет проблем с соседями.
А кто не хочет соблюдать дачные нормы, на какие штрафы могут попасть?
Никита Чаплин: Прежде всего отмечу, что в 2024 году законодательно не предусмотрены новые штрафы, однако давайте обсудим существующие. Прежде всего нарушения, связанные с использованием земельных участков: использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, захламление участков и разведение опасных растений. В Московской области за такие нарушения предусмотрены штрафы в виде предупреждений или административных штрафов для граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей. За самозахват земельных участков предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, штраф может достигать от 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, запрещено строительство незаконных построек на дачных участках. Физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей, а должностным лицам — до 1 миллиона рублей. Возвести огромную 4-этажную дачу около забора соседа также невозможно. Согласно нормам, существуют четкие правила этажности и расстояний при возведении домов и других строений на даче. В соответствии с установленными нормативами, минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка составляет 3 метра, до постройки, где содержится скот, и до высокорослых деревьев — 4 метра, а постройки допускаются не выше трех этажей. В случае нарушения суд может обязать устранить нарушения, то есть снести постройку. За мытье машины за забором также грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Запрещено сжигать мусор и листву ближе, чем на 15 метров от построек, будь то свои или соседские. Если огонь разводится в закрытой емкости, например, металлической бочке, то допустимое расстояние до любого строения составляет 7,5 метра. Мангал можно устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от любых построек.