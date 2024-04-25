День ЦБ: каким будет курс рубля 26 апреля

Российский рынок акций в четверг торговался в небольшом плюсе. Подъем сдерживался импульсом укрепления рубля и слабым внешним фоном. Цены на нефть двигались в плюсе, но к вечеру развернулись вниз.
Волна снижения прошла и по зарубежным биржам. Рост ВВП США в 1 квартале, согласно первой оценке, замедлился до 1,6% г/г при ожидавшихся 2,5%. То есть экономический рост в США мог замедлиться более чем вдвое по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, когда внутренний валовый продукт вырос на 3,4% г/г.
Завтра на российском рынке ключевым событием станет заседание ЦБ. Изменения ключевой ставки не ожидается, фокус внимания инвесторов будет на оценках и сигналах, которые даст регулятор. Также в этот день будет немало корпоративных новостей, на фоне которых отдельные бумаги могут показывать сильные движения. Сбербанк и Яндекс опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал, годовой финансовый отчет раскроет Самолет. Fix Price обнародует операционные и финансовые показатели за I квартал.
Из зарубежной статистики пятницы отметим данные по потребительской активности в США за март. Квартальные финотчеты опубликуют Exxon Mobil, Chevron, AbbVie, Colgate-Palmolive.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 апреля — 3400−3500 п.
Валютная пара доллар-рубль в четверг отметилась чуть ниже 92. Помимо пиковой поддержки со стороны налогового периода рубль укрепляют эффект от более высоких цен на нефть, установившихся с марта, высокие ставки и обязательный возврат экспортной выручки, который, по последним данным СМИ, могут продлить 12 месяцев, а не до конца года, как ранее сообщалось. Впрочем, никаких официальных объявлений на сей счет еще не звучало. Задержаться на текущих уровнях надолго рублю вряд ли реально, с окончанием налогового периода доллар может подтянуться к 93. Завтра ЦБ проведет заседание по ставке. Вероятнее всего, она останется без изменений, а это означает продолжение периода жесткой ДКП, фундаментально благоприятной для нацвалюты. По нашим оценкам, до конца недели курс рубля к доллару может двигаться в пределах 91,7−93,2.
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