День ЦБ: каким будет курс рубля 26 апреля

Валютная пара доллар-рубль в четверг отметилась чуть ниже 92. Помимо пиковой поддержки со стороны налогового периода рубль укрепляют эффект от более высоких цен на нефть, установившихся с марта, высокие ставки и обязательный возврат экспортной выручки, который, по последним данным СМИ, могут продлить 12 месяцев, а не до конца года, как ранее сообщалось. Впрочем, никаких официальных объявлений на сей счет еще не звучало. Задержаться на текущих уровнях надолго рублю вряд ли реально, с окончанием налогового периода доллар может подтянуться к 93. Завтра ЦБ проведет заседание по ставке. Вероятнее всего, она останется без изменений, а это означает продолжение периода жесткой ДКП, фундаментально благоприятной для нацвалюты. По нашим оценкам, до конца недели курс рубля к доллару может двигаться в пределах 91,7−93,2.