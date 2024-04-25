Чистая прибыль СПБ Биржи упала почти втрое до ₽0,68 млрд

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по ценным бумагам на СПБ Бирже в 2023 году составил ₽2,87 трлн. Ранее аналогичная цифра была раскрыта Банком России в отчете за 2023 год. Регулятор указывал, что объем торгов снизился в 3,1 раза, до ₽4,5 трлн по итогам 2023 года. Из них ₽2,7 трлн пришлось на сделки купли-продажи акций, депозитарных расписок и паев.