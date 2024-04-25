Чистая прибыль СПБ Биржи упала почти втрое до ₽0,68 млрд

СПБ Биржа раскрыла основные показатели по МСФО по итогам 2023 года, сообщается на сайте торговой площадки. За отчетный период существенно сократились показатели чистой прибыли и совокупного дохода, также упал стоимостной объем сделок.
Совокупные доходы упали более чем в два раза. ₽0,91 млрд против ₽1,92 млрд в 2022-ом;
Чистая прибыль сократилась почти в три раза. ₽0,68 млрд против ₽1,93 млрд в 2022-ом;
Операционные доходы практически не изменились. ₽7,24 млрд против ₽7,74 млрд в 2022-ом;
Показатель EBITDA снизился на почти на 12%. ₽2,56 млрд против ₽2,9 млрд в 2022-ом;
Собственный капитал вырос на 4,5%. ₽20,95 млрд против ₽20,03 млрд в 2022-ом.
Биржа отметила, что объем «застрявших» выплат от международных депозитариев составил ₽53,59 млрд. Таким образом этот показатель вырос на 74% — в 2022 году он был равен ₽30,81 млрд. Это доходы по бумагам, которые находятся на неторговых счетах (фактически заблокированы), как отмечает биржа, они будут «выплачены по факту разблокировки активов».
Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по ценным бумагам на СПБ Бирже в 2023 году составил ₽2,87 трлн. Ранее аналогичная цифра была раскрыта Банком России в отчете за 2023 год. Регулятор указывал, что объем торгов снизился в 3,1 раза, до ₽4,5 трлн по итогам 2023 года. Из них ₽2,7 трлн пришлось на сделки купли-продажи акций, депозитарных расписок и паев.
Ранее «РБК Инвестиции» подсчитали, что средний оборот сделок с зарубежными активами на площадке за 2023 год составил $3,39 млрд в месяц. По итогам ноября и далее такие данные больше не публиковались.
С 1 января 2023 года вступило в силу регулирование, по которому бумаги эмитентов из недружественных стран могут покупать только квалифицированные инвесторы. В начале ноябре 2023 года СПБ Биржа подпадала под блокирующие санкции США, 23 февраля 2024 года они же затронули расчетный депозитарий площадки — СПБ Банк.