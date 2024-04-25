Цены на аренду элитной недвижимости в Москве рекордно выросли

«За последний квартал активность арендаторов выросла на 28%. При этом объем предложения дорогих квартир в аренду продолжает активно вымываться и за квартал сократился еще на 10%», — говорится в документе. Также отмечается, что в начале года цены на элитную аренду находились уже на максимальном уровне, поэтому эксперты полагали, что цены достигли предельных значений, и дальнейшего заметного роста не ждали. Однако стоимость сделок существенно выросла. «С начала 2024 года мы наблюдаем уменьшение числа предложений на рынке высокобюджетной аренды Москвы на 10%, 4% из которых пришлось на март. За последний год, с марта 2023 года, число предложений сократилось почти на ⅔. Уменьшение объема квартир объясняется увеличенным спросом со стороны арендаторов, особенно с учетом сезонности — когда рынок не успевает пополняться новыми предложениями вслед за спросом», — объясняется в исследовании.