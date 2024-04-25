Цены на аренду элитной недвижимости в Москве рекордно выросли

По информации экспертов, средневзвешенный бюджет предложения на рынке высокобюджетной аренды в столице в начале апреля 2024 года составил 418 тыс. рублей за объект в месяц, что на 8% выше, чем в начале года. 12 месяцев назад ставка была на 27% ниже. При этом средневзвешенная арендная ставка, по которой заключали сделки, выросла за год более чем на треть — на 34% — и составила 278 тыс. рублей за объект в месяц. Только за последний квартал показатель вырос на 13%.
«За последний квартал активность арендаторов выросла на 28%. При этом объем предложения дорогих квартир в аренду продолжает активно вымываться и за квартал сократился еще на 10%», — говорится в документе. Также отмечается, что в начале года цены на элитную аренду находились уже на максимальном уровне, поэтому эксперты полагали, что цены достигли предельных значений, и дальнейшего заметного роста не ждали. Однако стоимость сделок существенно выросла. «С начала 2024 года мы наблюдаем уменьшение числа предложений на рынке высокобюджетной аренды Москвы на 10%, 4% из которых пришлось на март. За последний год, с марта 2023 года, число предложений сократилось почти на ⅔. Уменьшение объема квартир объясняется увеличенным спросом со стороны арендаторов, особенно с учетом сезонности — когда рынок не успевает пополняться новыми предложениями вслед за спросом», — объясняется в исследовании.
Гендиректор «Intermark Аренда» Елена Куликова отметила, что максимальная деловая активность в течение I квартала была отмечена в феврале, когда за месяц число запросов увеличилось на 41% по сравнению с январем. По ее словам, в марте спрос изменился относительно февраля незначительно.
«Однако относительно прошлогодних показателей прирост оказался не столь значительным — в I квартале этого года было совершено на 5% больше сделок, чем в тот же период в прошлом году. Но стоит отметить, что в прошлом году, в отличие от этого года, спрос не сдерживал низкий объем предложения. Сегодня мы наблюдаем, что арендаторам всё сложнее заключить сделку, поскольку возникают трудности с выбором качественного предложения в аренду», — сказала эксперт.
Накануне сообщалось, что средняя цена 1 кв. м в готовых московских новостройках премиум-класса за год выросла на 28%. Согласно данным компании Regions Development, в I квартале 2024-го средняя стоимость 1 кв. м такого жилья достигла 748 тыс. рублей. В аналогичный период 2023-го показатель составлял 599 тыс. рублей.