ЦБ Турции сохранил ставку на максимуме с 2002 года

Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. В марте он повысил ставку на 500 базисных пунктов после февральской паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.
По данным Trading Economic, в предыдущий раз ставка была выше этого значения 22 года назад — в апреле 2002 года она составляла 54%, но уже в мае того же года снизилась до 48%.
Принятые в марте решения по денежно-кредитной политике привели к значительному ужесточению финансовых условий, сообщается в пресс-релизе Центробанка Турции. Учитывая запаздывающий эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, регулятор принял решение оставить ставку без изменений, но подтвердил, что по-прежнему внимательно следит за инфляционными рисками.
Центральный банк Турции продолжит сохранять жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное и устойчивое снижение месячной инфляции, а инфляционные ожидания не достигнут прогнозируемого диапазона. Денежно-кредитная политика будет ужесточена в случае прогнозирования значительного и устойчивого ухудшения инфляции, говорится в сообщении регулятора. Целевой показатель ЦБ по инфляции составляет 5% в среднесрочной перспективе.
В Центробанке Турции считают, что жесткая политика снизит ежемесячную инфляцию за счет умеренного внутреннего спроса, реального повышения курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий. Регулятор полагает, что во второй половине 2024 года установится дезинфляция, следует из его сообщения.
Дезинфляция — это замедление темпов роста инфляции через постепенное снижение уровня общих цен, при этом инфляция по-прежнему положительная, но ниже, чем в предыдущий период.
На прошлой неделе глава центрального банка Турции Фатих Карахан заявил, что цикл повышения ставок завершен, и инфляция в стране находится на пути к достижению целевого показателя в 36% к концу года.
В марте 2024 года годовая инфляция в Турции выросла до 68,5%, сообщил статистический институт Турции Turkstat. Инфляция ускорилась по сравнению с 67,07% в феврале. Наибольший прирост по сравнению с тем же месяцем предыдущего года было наблюдался в сфере образования — 104,07%.
Большинство опрошенных Reuters экономистов прогнозируют, что Центральный банк Турции не будет снижать процентную ставку до четвертого квартала 2024 года. В четвертом квартале они ожидают сокращения ставки на 250 базисных пунктов — до 47,5%. В следующем году произойдет дальнейшее сокращение, к концу 2025 года она составит 30%, показал опрос.
Аналитики Deutsche Bank считают, что ставки в Турции находятся на пике, но не исключают их повышения в текущем квартале, если инфляционные риски сохранятся, инфляционные ожидания по-прежнему не будут устойчивыми, а внутренний спрос останется сильным.
С лета 2023 года регулятор девять раз повышал ставки. В общей сложности с июня Центробанк Турции увеличил стоимость заимствований на 4150 базисных пунктов.
Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. В июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, в августе — до 25%, а в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%, в ноябре — до 40%. В декабре ставка поднялась до 42,5%, в январе 2024 года — до 45%, в марте — до 50%.