ЦБ и РФМ тестируют сервис для выявление связи между фиатными и криптооперациями

Банк России совместно с Росфинмониторингом (РФМ) разрабатывают для банков платформу по выявлению связи операций клиента с обычными деньгами и криптовалютой. Сервис называется «Знай своего криптоклиента» и в пилотном режиме уже тестируется пятью банками. Об этом сообщил директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев (технологический партнер создания платформы «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга), передает РБК. С его слов, пилот продлится до конца мая, но может быть продлен на неопределенный срок в зависимости от результатов.
«По результатам пилота должно быть как раз сформировано базовое понимание необходимых действий и инструментов для кредитных организаций в части проведения криптокомплаенса, процедуры “Знай своего криптоклиента” и “Знай свою криптотранзакцию”, — пояснил Бушмелев. Участники рынка тестируют “сценарии связи именно фиатных операций клиента с его операциями в нефиатном контуре”, уточнил директор управления Росфинмониторинга Александр Курьянов, — “На этой основе возможно формирование неких методических подходов, рекомендаций, которые в принципе можно назвать словом “регуляторика”.
Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) заработала в России с 1 июля 2022 года. Благодаря ей финансовые организации могут более тщательно оценить вероятность причастности клиента к сомнительным операциям, так как система позволяет анализировать финансовые транзакции банковских клиентов — юрлиц. Сервис ЦБ располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).
В феврале 2024 года международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) снизила рейтинг России из-за недостаточного регулирования криптовалюты и виртуальных активов. Россия недостаточно активно работает над вопросом регулирования сферы операций с виртуальными активами, отмечали в FATF. Летом 2020 года был принят закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА, 259-ФЗ), который определяет круг операторов систем, в которых выпускаются и обмениваются ЦФА. В России ввели запрет для резидентов на использование цифровых валют в качестве средства платежа, однако не установили, кто может являться провайдерами цифровых валют, в том числе криптовалют. Факт того, что некоторые законопроекты, связанные с оборотом цифровых валют, все еще находятся еще в разработке в отчете определяется как недостаток и одна из причин снижения рейтинга.