ЦБ и РФМ тестируют сервис для выявление связи между фиатными и криптооперациями

В феврале 2024 года международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) снизила рейтинг России из-за недостаточного регулирования криптовалюты и виртуальных активов. Россия недостаточно активно работает над вопросом регулирования сферы операций с виртуальными активами, отмечали в FATF. Летом 2020 года был принят закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА, 259-ФЗ), который определяет круг операторов систем, в которых выпускаются и обмениваются ЦФА. В России ввели запрет для резидентов на использование цифровых валют в качестве средства платежа, однако не установили, кто может являться провайдерами цифровых валют, в том числе криптовалют. Факт того, что некоторые законопроекты, связанные с оборотом цифровых валют, все еще находятся еще в разработке в отчете определяется как недостаток и одна из причин снижения рейтинга.