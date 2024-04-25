Брокеры вновь стали прибыльными в 2023 году

Выручка брокеров от профильной деятельности увеличилась за год на 44%, до более чем 74 млрд рублей. Их комиссии выросли на 52%, до 56,4 млрд рублей. Основная доля в этом объеме пришлась на выручку от услуг на фондовом рынке: она составила 63,8% или почти 36 млрд рублей.