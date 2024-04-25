Брокеры вновь стали прибыльными в 2023 году

Чистая прибыль брокерских компаний в 2023 году составила 33,7 млрд рублей, подсчитал «Коммерсантъ» данные финансовой отчетности по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) более ста фирм. Предыдущий, 2022 год, они закончили с чистым убытком в 34,9 млрд рублей.
Выручка брокеров от профильной деятельности увеличилась за год на 44%, до более чем 74 млрд рублей. Их комиссии выросли на 52%, до 56,4 млрд рублей. Основная доля в этом объеме пришлась на выручку от услуг на фондовом рынке: она составила 63,8% или почти 36 млрд рублей.
При этом сильнее всего вырос размер выручки от размещения ценных бумаг. Около двадцати компаний получили за такие услуги 4,9 млрд рублей в 2023 году, что более чем вдвое выше результата 2022 года — 2,1 млрд рублей. По данным издания, наибольшие доходы от размещений ценных бумаг получили «Сбербанк КИБ» (3 млрд рублей), БК «Регион» (579 млн рублей) и ИФК «Солид» (211 млн рублей).
По оценке БК «Регион», которую приводит издание, в прошлом году корпоративные эмитенты разместили облигаций на 5,8 трлн рублей. Существенно вырос и рынок IPO. По подсчетам «Коммерсанта», в 2023 году объем первичных размещений восьми эмитентов составил почти 41 млрд рублей. В 2022 году прошло только одно IPO на 2,3 млрд рублей. Это увеличило выручку инвестиционных компаний, которые были организаторами или андеррайтерами размещений, отметили в «Цифра брокере».
Как сообщали отдельные брокеры в начале марта 2024, их вознаграждения за организацию IPO в среднем составлял 3−6% от объема размещения в 2023 году. Это примерно до 2,37 млрд рублей, исходя из объема прошлогодних сделок.
В 2023 году фондовый рынок стал восстанавливаться после шоков 2022 года, в том числе на фоне увеличения числа розничных инвесторов, отметил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Кроме того, вырос спрос на инструменты автоматизированной торговли, стратегии автоследования и другие, за использование которых брокеры берут намного большие комиссии, сказал Артем Иванов, руководитель отдела по работе с инвесторами ИК «Юнисервис Капитал».