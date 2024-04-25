Бокарев рассказал, кто купил Объединенную вагонную компанию

В декабре глава «Траста» Александр Соколов в интервью РБК рассказывал, что банк планировал выйти из ОВК до конца года. «Продали права требования по кредитам и наш пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии», — сказал он, не раскрыв детали и сумму сделки.