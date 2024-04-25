Автомобили Lada стали доступны для покупки на маркетплейсе «Мегамаркет»

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Автомобили Lada теперь можно приобрести на маркетплейсе «Мегамаркет», говорится в сообщении «Автоваза».
«Lada объявляет о начале сотрудничества с маркетплейсом “Мегамаркет”, в рамках которого автомобили бренда теперь можно купить на одной из самых популярных среди пользователей онлайн-площадок», — отмечается в сообщении.
«Автоваз» — первый российский автопроизводитель, продукция которого представлена на «Мегамаркете», подчеркнули в компании. На начальном этапе на маркетплейсе можно приобрести модели Lada Granta, Lada Niva Legend 4×4 и Lada Niva Travel.
В компании напомнили, что у «Автоваза» есть собственная онлайн-витрина Lada, позволяющая дистанционно приобрести автомобиль. Онлайн-продажи «Автовазом» начались в сентябре 2023 года.
«Такой формат покупки автомобилей отвечает современным потребностям клиентов и высоко востребован среди них: в 2024 году продажи автомобилей Lada через онлайн-каналы выросли в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом. Количество заказов на новые автомобили в текущем году увеличилось в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года», — добавили в компании.
Первым регионом, в котором предлагаются автомобили Lada через маркетплейс, стала Самарская область. В ближайшее время планируется расширение модельного ряда, доступного для покупки, и географии присутствия.