Автомобили Lada стали доступны для покупки на маркетплейсе «Мегамаркет»

«Такой формат покупки автомобилей отвечает современным потребностям клиентов и высоко востребован среди них: в 2024 году продажи автомобилей Lada через онлайн-каналы выросли в 4,4 раза по сравнению с прошлым годом. Количество заказов на новые автомобили в текущем году увеличилось в 2,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года», — добавили в компании.