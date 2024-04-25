АКРА оценила эффект для бюджета от налоговой реформы

Увеличение прогрессии и дискретности налоговой шкалы может сформировать у компаний и работников новые стимулы для перехода к неформальным — так называемым серым — практикам, считают в АКРА. Внешне это может проявляться в том, что концентрация налогоплательщиков, которые декларируют доход, минимально необходимый для того, чтобы не перейти в категорию со следующим (более высоким) уровнем налоговой ставки, будет существенно выше, чем в среднем по доходной ступени. При этом валовой доход (до налогов и трансфертов) теоретически должен иметь распределение, слабо зависящее от шкал налогов или социальной поддержки, указано в исследовании.