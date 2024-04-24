Зависимость ЕС от российских удобрений растет

В феврале Евросоюз закупил у России 521,3 тысячи тонн удобрений на сумму €167 миллионов — это на 16% больше в натуральном и на 21% в денежном выражении, чем в январе текущего года, а также максимальный объем с декабря 2022-го, когда был приобретен товар на €185,3 млн. Об этом пишет РИА Новости.