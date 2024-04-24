За день до ставки: каким будет курс рубля 25 апреля

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 92−94. Приближается пик налогового периода (2 мая), экспортеры продолжают готовиться к фискальным платежам, в эти дни идут основные продажи валюты компаниями. Этот фактор должен как минимум сдерживать рубль от ослабления. В пятницу, 26 числа, пройдет заседание Банка России. Рынок ожидает сохранения ключевой ставки на текущем уровне 16%, сигналы регулятора при этом могут оказаться жесткими, что в целом можно трактовать в пользу рубля. Ожидаемое на днях подтверждение продления нормативов экспортной выручки для экспортеров вряд ли как-то заметно повлияет на курс, поскольку на практике для рубля ничего не изменится, и спекулятивного давления, связанного с неопределенностью в этом вопросе, уже нет.