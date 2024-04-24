За день до ставки: каким будет курс рубля 25 апреля

Российский рынок акций сегодня нес умеренные потери. Среди причин коррекционного движения — укрепление рубля и ценовой спад в commodities. Давление на сырьевые котировки оказал рост глобального доллара, индекс DXY после отката вновь нацелился на максимумы года. Внешний фон при этом в целом сегодня был сдержанно позитивным.
В четверг ЕЦБ выпустит ежемесячный отчет. В США выйдет важная статистика — предварительная оценка ВВП за 1 кв. и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице. Квартальные финотчеты завтра опубликуют Microsoft, Alphabet, Caterpillar, Intel.
На российском рынке ожидается насыщенный корпоративными новостями день. X5 Group и Самолет представят отчётности по МСФО, соответственно, за 1 кв. 2024 г. и 2023 г. Henderson проведет День инвестора и объявит операционные результаты за март. В этот же день акционеры Московской биржи на годовом общем собрании обсудят вопрос дивидендов.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 апреля — 3400−3500 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 92−94. Приближается пик налогового периода (2 мая), экспортеры продолжают готовиться к фискальным платежам, в эти дни идут основные продажи валюты компаниями. Этот фактор должен как минимум сдерживать рубль от ослабления. В пятницу, 26 числа, пройдет заседание Банка России. Рынок ожидает сохранения ключевой ставки на текущем уровне 16%, сигналы регулятора при этом могут оказаться жесткими, что в целом можно трактовать в пользу рубля. Ожидаемое на днях подтверждение продления нормативов экспортной выручки для экспортеров вряд ли как-то заметно повлияет на курс, поскольку на практике для рубля ничего не изменится, и спекулятивного давления, связанного с неопределенностью в этом вопросе, уже нет.
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