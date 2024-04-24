Wildberries ожидает рост оборота в 2024 году примерно на 60%

«Оборот за 2023 год составил более 2,5 трлн рублей. Прогноз на 2024 год есть — планируем рост примерно на 60% к 2023 году», — сказала она.
Бакальчук добавила, что более точный прогноз будет раскрыт ближе ко второй половине 2024 года.
В первом полугодии 2023 года Wildberries нарастил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 94% в годовом выражении — до 1,221 трлн рублей. Оборот площадки за 2022 год возрос по сравнению с предыдущим годом на 98% и достиг 1,669 трлн рублей.
В сентябре 2023 года совладелец Wildberries Владислав Бакальчук говорил, что онлайн-ретейлер ожидает по итогам 2023 года роста оборота площадки на 80−85% по сравнению с предыдущим годом — до 3 трлн рублей.