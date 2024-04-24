Wildberries ожидает рост оборота в 2024 году примерно на 60%

В первом полугодии 2023 года Wildberries нарастил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 94% в годовом выражении — до 1,221 трлн рублей. Оборот площадки за 2022 год возрос по сравнению с предыдущим годом на 98% и достиг 1,669 трлн рублей.