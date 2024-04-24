В ФРГ начался суд между Adidas и Nike из-за трех полосок в дизайне брюк

Американская компания подала апелляцию и в сентябре 2023 года областной суд подтвердил решение, однако Nike вновь его обжаловала — теперь решение необходимо принимать заново. В компании расценили доводы Adidas касательно рисунка полос слишком буквальными, поскольку дизайн был «очень распространенный и простой». В Nike также отметили, что большое количество производителей украшали спортивные брюки по бокам полосками, по этой причине дизайн с их использованием не указывает на принадлежность товара конкретному бренду.