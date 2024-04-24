Ставки по семейной ипотеке для малых городов будут не ниже 6%

Минфин выступает за завершение льготных ипотечных программ в 2024 году. Продлена до 2030 года будет только семейная ипотека, ранее такое поручение давал президент Владимир Путин, причем глава государства отмечал, что для заемщиков с детьми до шести лет условия не должны меняться. Кроме того до 2030 года будут действовать региональные программы однако также в измененном виде.