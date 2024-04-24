Ставки по семейной ипотеке для малых городов будут не ниже 6%

В России введут особые условия по «Семейной ипотеке» для малых городов с уклоном в индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ставка по льготной семейной ипотеке для малых городов точно будет не ниже 6%, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.
Минфин также рассматривает несколько вариантов изменения параметров «Семейной ипотеки», один из которых — повышение ставки с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет.
Минфин выступает за завершение льготных ипотечных программ в 2024 году. Продлена до 2030 года будет только семейная ипотека, ранее такое поручение давал президент Владимир Путин, причем глава государства отмечал, что для заемщиков с детьми до шести лет условия не должны меняться. Кроме того до 2030 года будут действовать региональные программы однако также в измененном виде.