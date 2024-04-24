Средний платеж россиян коллекторам превысил 5 тыс. руб. в месяц

Согласно статистике ЦБ, на 1 марта 2024 года задолженность россиян по банковским кредитам составляла 33,66 трлн руб. К просроченной относилось меньше 3,5% этой суммы. По итогам 2023 года 36% долгов, проданных коллекторам банками, были с просрочкой до одного года, еще 22% — до двух лет, следует из данных ПКБ. Всего за год кредитные организации передали взыскателям долги на 258 млрд руб., оценивали в компании.